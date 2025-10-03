關稅談判提台灣模式 綠委：台美攜手賺大錢

快訊

中央社／ 台北3日電

行政院副院長鄭麗君提及有關擴大對美投資，台灣提出有別日韓歐盟的「台灣模式」。民進黨團幹事長鍾佳濱今天受訪說，只要在互惠基礎上，任何模式都可討論。民進黨立委吳思瑤指出，這是好事，台灣要跟美國攜手賺大錢，希望朝野支持。

台美關稅談判持續，剛完成台美第5輪實體磋商、自美返台的鄭麗君2日說，有關擴大對美投資，台灣提出有別日韓歐盟的「台灣模式」，以企業自主規畫，搭配政府金融信保，透過台美「G TO G」（政府對政府）模式合作，共同開發產業聚落。

針對上述議題，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱等人今天在立法院議場前接受媒體聯訪，提出相關看法。

鍾佳濱說，過去政府推動新南向政策，就有類似倡議，要視為台灣經濟實力的延伸，還是跟當地政府、民間企業合作，都是可以的；各界要了解，國際上的經濟及貿易的合作與交流，都帶有互惠原則，只要在此基礎之上，任何的模式都可以討論。

民進黨立委吳思瑤受訪表示，這可以在美國打造台灣的半導體資通訊產業聚落，往更正向的台美密切合作發展，台灣要跟美國攜手賺大錢，這不是送錢。

吳思瑤認為，台灣模式是好的事情，真的可以嚴肅以待、正向積極籌備，且在全世界擴大對美投資的趨勢下，台灣與其抗拒，不如打造無可取代的地位，這也符合總統賴清德要打造非紅民主半導體供應鏈的國家戰略。

吳思瑤說，如果能夠有台灣模式，透過「G TO G」的協力，讓台灣的類科學園區經驗能在美國開展，這是好事，請民眾、朝野一起支持。

對等關稅

