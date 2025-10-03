談關稅提台灣模式 黃國昌：美就是要半導體 抽象語言科技業聽不懂
針對台美關稅，行政院副院長鄭麗君昨說，在「根留台灣、布局全球」前提下，政府將提出不同於歐盟、日、韓「台灣模式」，以四大面向推動在美打造產業聚落。民眾黨主席黃國昌說，超越他理解範圍，用抽象哲學性語言講出連科技業企業家都聽不懂的空話。
黃國昌今上午在立院議場前受訪，表示其實完全聽不懂鄭麗君所說的話跟邏輯，要把台灣的半導體園區輸出到美國，但美國有自己的企業文化、有自己的預作模式，「那要把台灣模式輸出，到底在講什麼東西？」
黃國昌說，鄭麗君所說的已經超越他可以理解的範圍，美國要的很清楚，就是要台灣半導體產業、要台灣半導體技術，我國政府不能夠退讓，要守住台灣高科技產業的命脈、根本，是政府責無旁貸的責任，否則只是用一些抽象哲學性的語言，講出一些連很多科技業的企業家都聽不懂的空話，只是顯示出這個政府的空心。
