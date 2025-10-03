快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

台美晶片產能五五分？卓榮泰：鄭麗君已數度重申「不會答應」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰上午率領閣員赴立法院，就「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」進行報告與備詢。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰上午率領閣員赴立法院，就「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」進行報告與備詢。記者邱德祥／攝影

台美第5輪實體磋商剛剛結束，行政院長卓榮泰今天在立法院表示，根據外媒報導，日本、韓國和美國談判結論出來之後，現在都有一點點不同意志表達，所以談得快、不如談得好，要談到最有利我國利益。至於「台美晶片產能五五分」，行政院副院長鄭麗君已數度重申，不會答應。

卓榮泰今天率同相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。民眾黨立委張啟楷質詢時表示，現在政府對美談判提出「台灣模式」、美擴大投資，究竟要投資多少錢？

卓榮泰表示，國際談判的習慣，是到總結結論出來之前，不宜說出雙方談判條件；有別於日、韓是承諾拿一筆錢出來對美直接投資，台灣的投資主動權在廠商，廠商有需求政府才會提出支持，政府沒有立場要廠商投資多少。台灣會爭取合理的對等關稅，對於對美投資、採購，目前政府有提出一些想法，但還沒有到承諾階段，

經濟部長龔明鑫表示，對美投資是由企業界做規畫，政府從旁協助，包括經融上支持是一部分，其他還有行政協助等，產業發展節奏還是立足台灣、佈局全球，產業沒有外移，這是力量延伸；政府也有有盤點過現在廠商投資意願，並表達給美方。

對等關稅 卓榮泰 鄭麗君

延伸閱讀

10月底普發現金？卓榮泰：若順利馬上可以發放

光復鄉潰壩立委喊國賠 卓榮泰：有法定程序跟條件

普發現金萬元被質疑拖延 卓榮泰：立院通過特別預算才能發

副閣揆鄭麗君：金融支持赴美投資 台美供應鏈以「台灣模式」合作

相關新聞

台美晶片產能五五分？卓榮泰：鄭麗君已數度重申「不會答應」

台美第5輪實體磋商剛剛結束，行政院長卓榮泰今天在立法院表示，根據外媒報導，日本、韓國和美國談判結論出來之後，現在都有一點...

關稅談判我提台灣模式 龔明鑫：沒聽過矽谷複製被掏空 反更強大

主責台美關稅談判的行政院副院長鄭麗君，昨指出我方提「台灣模式」藉台美政府對政府（Ｇ2Ｇ）模式合作，共同打造產業聚落。經濟...

台美晶片產能五五分？ 卓榮泰：已數度重申不會答應

台美關稅第五輪實體磋商剛剛結束，行政院長卓榮泰今天在立法院表示，根據外媒報導，日本、南韓和美國談判結論出來之後，現在都有一點點不同意志表達，所以「談得快、不如談得好」，要談到最有利我國利益。至於「台美晶片產能五五分」，行政院副院長鄭麗君已數度重申，不會答應。

台美磋商已經完成？卓榮泰：談判已到最後關鍵時刻

有關台美對等關稅，行政院長卓榮泰3日表示，談判已經到最後關鍵的時刻，所有的細節、磋商都已經完成了，目前在等待雙方對於彼此...

談關稅提台灣模式 黃國昌：美就是要半導體 抽象語言科技業聽不懂

針對台美關稅，行政院副院長鄭麗君昨說，在「根留台灣、布局全球」前提下，政府將提出不同於歐盟、日、韓「台灣模式」，以四大面...

到美國設「類科學園區」 龔明鑫：樂於向友邦分享經驗

行政院副院長鄭麗君表示，台灣投資美國可以用「類科學園區」的概念進行。經濟部長龔明鑫指出，經濟部推動的政策是「立足台灣、布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。