台美晶片產能五五分？卓榮泰：鄭麗君已數度重申「不會答應」

台美第5輪實體磋商剛剛結束，行政院長卓榮泰今天在立法院表示，根據外媒報導，日本、韓國和美國談判結論出來之後，現在都有一點點不同意志表達，所以談得快、不如談得好，要談到最有利我國利益。至於「台美晶片產能五五分」，行政院副院長鄭麗君已數度重申，不會答應。

卓榮泰今天率同相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。民眾黨立委張啟楷質詢時表示，現在政府對美談判提出「台灣模式」、美擴大投資，究竟要投資多少錢？

卓榮泰表示，國際談判的習慣，是到總結結論出來之前，不宜說出雙方談判條件；有別於日、韓是承諾拿一筆錢出來對美直接投資，台灣的投資主動權在廠商，廠商有需求政府才會提出支持，政府沒有立場要廠商投資多少。台灣會爭取合理的對等關稅，對於對美投資、採購，目前政府有提出一些想法，但還沒有到承諾階段，

經濟部長龔明鑫表示，對美投資是由企業界做規畫，政府從旁協助，包括經融上支持是一部分，其他還有行政協助等，產業發展節奏還是立足台灣、佈局全球，產業沒有外移，這是力量延伸；政府也有有盤點過現在廠商投資意願，並表達給美方。