到美國設「類科學園區」 龔明鑫：樂於向友邦分享經驗

行政院副院長鄭麗君表示，台灣投資美國可以用「類科學園區」的概念進行。經濟部長龔明鑫指出，經濟部推動的政策是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，科學園區的發展模式是台灣產業的典範，全世界都有興趣，立足台灣之後要布局全球，當然也很樂於把這樣的經驗分享給有興趣的友邦。

鄭麗君表示，台灣提出擴大投資美國的「台灣模式」，願憑藉台灣科學園區的經驗，透過台美G2G（政府對政府）合作，在美國打造產業聚落與供應鏈合作。龔明鑫強調，就像矽谷很成功，大家都想要連結矽谷，但矽谷也沒有因此被掏空，把科學園區的成功經驗分享給友邦，甚至有更好的連結，對台灣的發展反而更正向。

龔明鑫也說，在這個方向上，可能有些國家願意提供行政措施，甚至於土地、水電設施等，這要看不同國家要如何合作。

對於可能的勞動條件、文化差異等環境不同，龔明鑫表示，台灣有勞基法做保障，各個國家有差異，但都會遵循勞工規範，在這原則之下，可以跟其他友邦談如何落實。