關稅談判我提台灣模式 龔明鑫：沒聽過矽谷複製被掏空 反更強大

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
經濟部長龔明鑫今日赴立院備詢前受訪。記者劉懿萱/攝影
經濟部長龔明鑫今日赴立院備詢前受訪。記者劉懿萱/攝影

主責台美關稅談判的行政院副院長鄭麗君，昨指出我方提「台灣模式」藉台美政府對政府（Ｇ2Ｇ）模式合作，共同打造產業聚落。經濟部長龔明鑫今天受訪說，科學園區發展模式是台灣產業群聚典範，全世界都有興趣，「就好矽谷很成功，大家想複製、連結矽谷，但也沒有聽說矽谷因此被掏空，反而更強大。」

美國對等關稅政策8月7日生效，台灣暫時稅率為20%＋Ｎ，9月25日至29日剛完成第5輪實體磋商。鄭麗君昨指出，擴大投資美國的想法是「台灣模式」，經與台灣產業溝通，有別於日、韓、歐盟投資方案，以產業投資規畫為主，搭配政府金融信保、台美合作共同開發產業聚落。

龔明鑫今早受訪說，經濟部推動產業政策一向是立足台灣、行銷全世界，科學園區發展模式是台灣產業群聚典範，全世界都有興趣。立足台灣要布局全球，很樂於把成功經驗分給有興趣的友邦，「就好像矽谷很成功，大家想複製、連結矽谷，但也沒有聽說矽谷因此被掏空，反而更強大。」

龔說，科學園區成功經驗方想給友邦，對台灣科學園區發展更正向，不過友邦發展模式不同，可能有些國家願意提供行政措施，包括土地、水電措施，其他國家條件不一樣。

至於有學者提到台灣模式對其他國家有三項難處，包括投資規模、供應鏈效率、勞動文化差異等。龔說，勞動條件，向台灣來講有勞基法保障，雖然每個國家差異，但都遵循全世界勞動規範，在這原則之下可以跟友邦談論如何落實。

