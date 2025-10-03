關稅談判 我提台灣模式 美正面回應

台美關稅第五輪實體磋商日前落幕，主責談判的行政院副院長鄭麗君昨親上火線說明擴大對美投資方案。她表示，我方提出有別日韓歐盟的「台灣模式」，透過企業自主規畫，搭配政府金融信保，藉台美「政府對政府」（Ｇ2Ｇ）模式合作，共同打造產業聚落，此模式不能簡化成「類科學園區」，雙方政府角色都很重要。

鄭麗君強調，美方正面看待未來產業聚落需要的基礎建設條件，我方有感受到美國的正面回應。

不過，中央大學經濟系教授吳大任提醒，要在美國重現台灣的半導體聚落並非易事，投資規模、供應鏈效率、勞動文化不同等問題，將成為落實的最大挑戰。但可預期的是，未來幾年會有更多晶片在美國生產。

台美關稅第五輪實體磋商為期五天，自九月廿五日至廿九日，我方除與美國貿易代表署貿易代表葛里爾會談，也二度與美國商務部長盧特尼克開會。鄭麗君昨偕政院經貿辦總談判代表楊珍妮、經濟部次長何晉滄舉行記者會說明談判進展。

美國對台實施暫時性對等關稅百分之廿，且疊加原有稅率，衝擊台灣產業。鄭麗君說，大家非常期待對等關稅再調降，且不疊加原稅率，是雙方觸及討論的目標，「當然這個要待最後達成協議的結果」。

美國二三二調查包含半導體與半導體衍生品，鄭麗君說，項目陸續增加中，我方希望能夠進行整體性溝通，能有更完整的二三二關稅優惠待遇。

鄭麗君指出，美國希望提升本土晶片製造能力，這是美國的國安目標；政府可在「根留台灣、布局全球」的整體戰略目標下，思考協助台灣企業擴大布局美國；我方願共同發展台美高科技戰略夥伴關係，鞏固全球領導地位，藉以深化台美關係。

為回應美方期待台企擴大投資，鄭麗君透露，經與產業溝通，我方提出有別日韓歐盟方案的「台灣模式」，以產業投資規畫為主，搭配政府金融信保，台美共同合作開發產業聚落，爭取對業者有利的環境與條件。

所謂「台灣模式」的四項重點，鄭麗君說，包括產業投資由台灣企業自主規畫、政府整合；政府建立金融信用保證機制，鼓勵投資；三是憑藉台灣科學園區獨特經驗，透過台美「政府對政府」模式合作，創造有利產業聚落形成條件；四是期盼美方能提供有利企業投資的環境，包括提供土地和水電等基礎建設，以及簽證支持、法規環境等。鄭麗君並強調，擴大對美投資不是台灣供應鏈移轉，而是延伸與擴展。

至於「供應鏈合作」產業業別，政院人士說明，包括半導體、半導體供應鏈，以及ＡＩ伺服器在內的電子製造服務（ＥＭＳ）等高科技產業。