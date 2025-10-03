聽新聞
台美晶片五五分？徐斯儉：助攻美AI 符合台灣利益

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國商務部長盧特尼克喊話台美晶片製造應五五分，引發關注。曾被傳將接任駐美代表的國安會諮詢委員諮詢委員徐斯儉接受德國之聲專訪談及此事時說，助美國建立人工智慧優勢地位，符合台灣利益。

徐斯儉在接受德國之聲專訪時被問到，有人說川普很會談交易，是否可能達成一個讓台灣獲得一定好處的協議，例如從美國那裡獲得較為明確的安全保證？畢竟，一個降低美國對台灣半導體依賴的協議，可能也會削弱「矽盾」，而很多人認為它對保護台灣很重要。

徐斯儉回應稱，「矽盾」從來都不是政策，是媒體創造出來的。他並稱「幫助美國建立人工智慧優勢地位，符合台灣的利益。台灣也參與在這個過程之中。這是兩邊一起努力在做的，是台美的共同利益。」他表示，相信維護台海安全會使兩國受益，在這一點上，台美有非常強烈的共同利益。

此外，美國經濟專家一日受訪表示，這個想法目前看起來更像一種理想化的目標，希望有更多美國國內製造，但要擴增新廠房生產晶片，需要好幾年。

哈德遜研究所國際經濟專家華特斯一日在華府智庫全球台灣研究中心二○二五年會場邊對中央社表示，這個想法目前其實更像一種理想化目標，要能擴增新廠房來生產晶片，需要花上好幾年的時間。

華特斯指出，建造一座晶圓廠需要好幾年，而晶片需求會持續急遽成長，特別是在人工智慧（ＡＩ）發展驅動下。他表示未來幾年美國將有新廠房上線、更多國內生產，「但距離達到百分之五十水準還差得很遠」。

