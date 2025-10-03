聽新聞
0:00 / 0:00

業者多盼政府整合在美設廠 童子賢：須評估對台利弊

聯合報／ 記者簡永祥吳凱中蕭君暉／台北報導

針對美國要求台廠加大赴美投資，行政院有意仿效台灣科學園區經驗，推動在美打造產業園區，半導體業界關注設立地點是否涵蓋鄰近台積電亞利桑那州廠。多數業者認為，由政府出面可發揮整合及帶頭效果。

和碩董事長童子賢昨天表示，園區要提供高生產力、完善的生活機能及免稅制度，才可能具備競爭力。最終仍需從台灣的立場，評估此舉對台灣產業與經濟的利弊。宏碁集團創辦人施振榮則說，在美設廠也是台灣國力延伸，如果是美國本土技術、資金建立起來的產業，就是競爭者，如果是台灣產業擴張自身能力，延伸到美國，就屬於台灣國力的延伸。

不過，半導體業者認為，赴美打造類科學園區，也必須兼顧解決企業赴美會面臨的多項難題與挑戰，包括土地取得、人才短缺、上游原物料和設備落地相關法規和當地文化不同等。

一位長期研究半導體地緣變化的專家指出，赴美打造「類科學園區」是台灣半導體產業避免破碎化，且長期國際布局不得不做的抉擇，但台灣半導體供應鏈恐無法在短時間內赴美建立生產據點，政府應以此為籌碼，將半導體相關材料、化學品及設備等列入二三二調查後，未來在一定期限內輸美能豁免關稅，才能順利與台積電赴美擴大投資的晶圓廠銜接，若不能免除，在政府規畫的「類科學園區 」還未打造完成，將面臨被課徵關稅壓力，對台積電及和台系供應鏈都不利。

美國商務部長盧特尼克日前拋出台灣和美國製造各占一半的構想，這位專家說，此舉不僅投資金額龐大，美國欠缺從上到下完整生態系，要在短時間達成幾乎不可能。

對等關稅 科學園區模式 童子賢 台美關係

延伸閱讀

捐款投入花蓮救災 童子賢擔心這點會「歪樓」

童子賢直言「美台晶片五五分」短期難做到 台積電花20年才打造生態系

和碩救災車隊深入花蓮東富村！童子賢低調捐善款助長期物資

美國對全球各國加徵關稅 童子賢：美國製造成本拉高

相關新聞

台美晶片五五分？徐斯儉：助攻美AI 符合台灣利益

美國商務部長盧特尼克喊話台美晶片製造應五五分，引發關注。曾被傳將接任駐美代表的國安會諮詢委員諮詢委員徐斯儉接受德國之聲專...

「台灣模式」赴美 投資額、供應鏈、工時是3大難題

行政院副院長鄭麗君昨提出「台灣模式」，推動在美打造產業園區，被視為回應美方強化本土製造的戰略需求。但學者提醒，要在美國重...

關稅談判 我提台灣模式 美正面回應

台美關稅第五輪實體磋商日前落幕，主責談判的行政院副院長鄭麗君昨親上火線說明擴大對美投資方案。她表示，我方提出有別日韓歐盟...

新聞幕後／類科學園區 5月經長赴美已討論

台灣赴美投資設立科學園區，早在今年五月經濟部前部長郭智輝赴美拜會德州州長艾伯特時，雙方就開始討論，行政團隊也於八月赴德州...

業者多盼政府整合在美設廠 童子賢：須評估對台利弊

針對美國要求台廠加大赴美投資，行政院有意仿效台灣科學園區經驗，推動在美打造產業園區，半導體業界關注設立地點是否涵蓋鄰近台...

台灣模式輸出「竹科經驗」赴美建園區？網熱議：哲學系偷換名詞

台灣政府近日與美方協商關稅，盼將科學園區的經營模式「輸出」至美國，在當地打造由台商進駐的科技園區，美方已表態願提供土地。不過，網友們疑惑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。