業者多盼政府整合在美設廠 童子賢：須評估對台利弊

針對美國要求台廠加大赴美投資，行政院有意仿效台灣科學園區經驗，推動在美打造產業園區，半導體業界關注設立地點是否涵蓋鄰近台積電亞利桑那州廠。多數業者認為，由政府出面可發揮整合及帶頭效果。

和碩董事長童子賢昨天表示，園區要提供高生產力、完善的生活機能及免稅制度，才可能具備競爭力。最終仍需從台灣的立場，評估此舉對台灣產業與經濟的利弊。宏碁集團創辦人施振榮則說，在美設廠也是台灣國力延伸，如果是美國本土技術、資金建立起來的產業，就是競爭者，如果是台灣產業擴張自身能力，延伸到美國，就屬於台灣國力的延伸。

不過，半導體業者認為，赴美打造類科學園區，也必須兼顧解決企業赴美會面臨的多項難題與挑戰，包括土地取得、人才短缺、上游原物料和設備落地相關法規和當地文化不同等。

一位長期研究半導體地緣變化的專家指出，赴美打造「類科學園區」是台灣半導體產業避免破碎化，且長期國際布局不得不做的抉擇，但台灣半導體供應鏈恐無法在短時間內赴美建立生產據點，政府應以此為籌碼，將半導體相關材料、化學品及設備等列入二三二調查後，未來在一定期限內輸美能豁免關稅，才能順利與台積電赴美擴大投資的晶圓廠銜接，若不能免除，在政府規畫的「類科學園區 」還未打造完成，將面臨被課徵關稅壓力，對台積電及和台系供應鏈都不利。

美國商務部長盧特尼克日前拋出台灣和美國製造各占一半的構想，這位專家說，此舉不僅投資金額龐大，美國欠缺從上到下完整生態系，要在短時間達成幾乎不可能。