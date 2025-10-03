新聞幕後／類科學園區 5月經長赴美已討論

台灣赴美投資設立科學園區，早在今年五月經濟部前部長郭智輝赴美拜會德州州長艾伯特時，雙方就開始討論，行政團隊也於八月赴德州實地訪察。知情人士說，美方盼台灣將產業聚落、科學園區概念帶去美國，讓「台灣生態圈」走向國際化，才促成台美雙方在對等關稅談判時，將「類科學園區」概念列入討論議程。

台灣的科學園區是全球少見的經驗。園區人士形容，「工業區算是一星或二星級的園區，科學園區則是五星級園區，因為它的消防、工安、使用執照、工廠證照都可以在園區裡面直接搞定，行政流程非常簡便，不用送地方政府，又可以保稅」。

園區人士說，「科學園區會一直長大，主因是供應鏈會群聚在一起。尤其是電子資訊類企業。」卅年前，台商把這樣的經驗帶去中國大陸，讓大陸搖身一變成為世界工廠。

美方也知道產業鏈要聚集在一起才會放大整體經營效益，但是，美國以前沒有所謂的科學園區，他們也在學習「科學園區概念」，他們也知道科學園區不是「產業地產」概念，很多事情必須政府單位一起協同。

目前美國對於設立科學園區想法最積極的是德州。德州華裔共和黨眾議員陳筱玲曾說，川普希望製造業回流美國，德州也在思考產業聚落議題，但對於德州大部分的眾議員、參議員來說，他們都來自非都會區，不見得能了解科學園區的重要性，但設立一個園區要看得長遠，操作並不簡單，「有的人可能只會想到明年或後年，但是，他不會想到五年、十年後」。

目前已知的是，如果要做科學園區，美國不會直接由聯邦政府來執行，主要由地方政府協商。但還有一些必須溝通的部分，例如「雙重課稅」等問題，是聯邦政府層級必須考量的部分。

知情人士說，「百分之百複製不一定容易，因為美國有其法規、條件，但如果同樣條件可以做到八成，就會讓產業聚落節省許多時間成本、效率成本，因此讓美國相當重視這件事」。