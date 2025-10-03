在美打造產業園區 學者：園區落地有三挑戰

經濟日報／ 記者洪安怡吳凱中／台北報導

我方提出以台灣模式在美打造產業園區，被視為回應美方強化本土製造的戰略需求。但學者提醒，要在美國重現台灣半導體聚落並非易事，投資規模、供應鏈效率、勞動文化不同將成園區在美落地的三大挑戰。

中央大學經濟系教授吳大任表示，台積電在台灣能高效運作，靠的是緊密的上中下游供應鏈，設備、材料商與客戶集中，能在機器故障時隨時支援；但美國產業環境分散，難以24小時即時配合，經營風險大增。此外美國對工時要求嚴格，台灣常見的責任制加班，在美可能被視為「強迫勞動」，帶來訴訟與額外成本。

吳大任提及，若大量台廠遷美，台灣半導體產業投資重心恐逐漸移向美國，導致本地民間投資萎縮，進而影響內需消費與就業市場。他直言，台灣在談判中處境兩難，若承諾，恐犧牲國內經濟動能；若拒絕，則可能面臨美方高關稅報復，衝擊GDP，著實兩難。

東海大學經濟系教授邱達生說，美國具資源優勢、自動化發達，適合承接部分下游組裝與低階晶片量產；若將高階晶片製程硬搬至美國，不僅工資高，當地勞動文化亦難以配合加班，恐導致良率下降、成本升高。

對等關稅 半導體 供應鏈 台積電

