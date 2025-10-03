台日韓談判 都打這張牌

台美關稅談判仍在進行，台灣提出在美國設置產業聚落，值得關注的是，台灣方面將透過金融支持與信用保證機制，協助台商投資美國。

觀察鄰近國家，日本、南韓在對美投資承諾方面，也都是打出「金融牌」，但美方對於真金白銀的投資更感興趣，也是目前美日、美韓協議的癥結點，後續變化值得觀察。

日本向美國提出5,500億美元投資承諾，但日方也強調，5,500億美元投資僅1%至2%為實際投資，其餘將是貸款、貸款保證；南韓則承諾約3,500億美元投資，但也說將以貸款、貸款擔保及股權形式進行。

然而美國總統川普日前表示，日本的5,500億美元、南韓的3,500億美元都是預付款項。美國與日本、南韓之間的說法仍存歧見。

台灣目前尚未公開具體投資美國金額，但已表示將有金融支持，未來如何與美方達成共識將是關注焦點。

知情人士表示，日韓談判已有前車之鑑，台灣在提出對應方案過程中，能更清楚掌握談判節奏與策略，會審慎以對。