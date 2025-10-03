副閣揆鄭麗君：金融支持赴美投資 台美供應鏈以「台灣模式」合作

台美關稅談判進入深水區，行政院副院長鄭麗君昨（2）日表示，台美供應鏈合作將以「台灣模式」，透過四面向在美打造產業聚落，有感受到美方對此正面回應。她強調，企業國際布局並非供應鏈外移，而是供應鏈的延伸與擴展。

四大面向包含：第一、企業自主規劃，政府協調整合；第二、政府建立金融支持與信用保證機制，助攻產業投資美國；第三、借重科學園區經驗打造產業聚落，降低單打獨鬥風險與成本；第四、爭取美方基礎建設、簽證等支持。

鄭麗君日前率領談判團隊赴美，結束第五輪實體磋商，此行台美供應鏈合作模式是重中之重。她昨日召開記者會說明，台美供應鏈合作將以「台灣模式」在美國打造產業聚落。

由於美方目標是吸引半導體供應鏈赴美投資，外界關注，「護國神山」台積電是否參與談判？鄭麗君表示，「可以非常清楚告訴大家，沒有，談判是政府對政府（G to G）進行。」

鄭麗君重申，此趟赴美並未談到美台晶片產能五五分，過去沒做出這樣承諾，未來也不會答應，美方希望提升本土製造能力、滿足美國本地需求，這是美國國安目標，但我方也有自己產業戰略目標，希望根留台灣、布局全球，雙方進行戰略合作，才會建議以「台灣模式」作為跟美國談判方案。

鄭麗君說明，「台灣模式」的核心包括四大面向。第一，由企業自主規劃投資方向，政府協調並整合產業資源，形成投資動能；第二，政府建立金融與信用保證機制，強化金融體系對企業投資的支持。

第三，借重台灣科學園區經驗，透過台美合作在美打造產業聚落，降低企業單打獨鬥的風險與成本；第四，爭取美方提供土地、水電、基礎建設、簽證及法規環境等支持，創造有利於產業發展的條件。

鄭麗君昨日說明當中，並未提及具體投資美國規模。她表示，談判仍在進行中，仍須持續溝通，雙方基於默契不便對外詳述，但她強調，我方確實有感受到美方正面回應，台灣將持續秉持國家與產業利益推動談判，爭取深化台美合作，共同鞏固全球高科技領導地位。

外界關注，美國國會兩黨在預算案上僵持不下，導致聯邦政府面臨停擺，是否影響談判進度？鄭麗君表示，不便評論美國國內政治，但針對關稅談判，雙方磋商過程中有共識，後續會持續交換文件並溝通。換言之，雙方溝通不受影響。

鄭麗君表示，台灣多年來累積完整產業聚落經驗，將協助在美建構供應鏈，讓企業不必單打獨鬥，而是透過產業、金融與政府的協力合作共同打造穩健的高科技生態系，創造台美與產業界的「三贏」局面。