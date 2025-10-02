快訊

台灣模式輸出「竹科經驗」赴美建園區？網熱議：哲學系偷換名詞

聯合新聞網／ 綜合報導
台美關稅談判，對於美國要求擴大對美投資方案，我方提出共同打造「類科學園區」的產業聚落構想。圖為中部科學園區台中園區。圖／中科管理局提供
台美關稅談判，對於美國要求擴大對美投資方案，我方提出共同打造「類科學園區」的產業聚落構想。圖為中部科學園區台中園區。圖／中科管理局提供

台灣政府近日與美方協商關稅，盼將科學園區的經營模式「輸出」至美國，在當地打造由台商進駐的科技園區，美方已表態願提供土地。不過，網友們疑惑美國自己有矽谷，還會需要台灣的代工經驗？

行政院副院長鄭麗君指出，台灣園區模式可作為美方參考，但不可能完全複製，主要是結合企業自主規劃投資、政府建立信用保證機制促進金融支持、以及台美合作打造產業聚落，成功關鍵仍在於美方是否能同步提供水電、簽證、法規支援等配套。

宏碁集團創辦人施振榮則認為，這是輸出「台灣經驗」並發揮影響力的重要方向，園區可提供一站式服務，讓台商形成產業聚落，提升整體競爭力。

不過，台日產經友好促進會長葉建揚則發文直言，「『台灣模式園區』真能打動美國嗎？還是又一個新名詞遊戲？美國需要的是晶片，不是名詞」，官方說法是打造「民主供應鏈」，但他認為實際效果「值得深思」。

葉建揚分析，如今拋出的「台灣模式園區」或「類科學園區」，他看不出對美國有多大吸引力，反讓人聯想到政府最擅長的是製造新名詞「一例一休」、「校正回歸」、「無薪假」、「減班休息」。另外，他也質疑政府提及的「提供企業融資」，與「台灣模式」或「科學園區」有何直接關聯，恐怕說服力不夠。

官方消息曝光後，PTT鄉民也普遍認為文化與制度無法100%複製，「美國沒有儒家文化，不會成功的」、「奴文化要人輸出啦，沒辦法複製啦」、「在美國會被告死，end」。這類留言認為，台灣人的文化、體制、社會結構與美國根本不同，模式未必能在美國成功落地。

有網友調侃「管理奴隸的經驗」、「又玩文字遊戲了，厲害了我的黨」、「哲學系偷換名詞偷換概念」，也有人對比美國科技業困惑「不就是矽谷？」、「竹科不是叫台灣矽谷嗎…是要輸出什麼？」

晶圓代工示意圖。圖／AI生成
晶圓代工示意圖。圖／AI生成

