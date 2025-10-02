施振榮反駁「美台晶片五五分」弱化矽盾說法 直言是台灣國力延伸

美國政府提出「美台晶片產能五五分」的構想，業界憂心將影響台灣「矽盾」地位。對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮2日表示，美國有這個目標，就看他有沒有能力做到，但這需要時間及努力。不過，他不認為五五分會弱化台灣矽盾地位，因為台商在美設廠也是台灣國力的延伸。

施振榮2日出席出席余紀忠文教基金會與智榮基金會合辦的公民LIGHT HOUSE系列活動，並與和碩（4938）董事長童子賢對談。

針對「美台晶片產能五五分」的構想，施振榮表示，美國有這個目標，就看他有沒有能力做到，因為基本上他要做到五五分都是個目標，而要在美國生產半導體，當然那邊有很多具有競爭力的客戶，但市場是全球的，有的客戶不見得要在美國本土生產。

施振榮表示，美國自己要用的半導體在當地生產，現在這幾乎是全球所有國家的目標，但能不能達到這個目標，還是要看美國自身產業的發展，這需要時間，可以訂目標，但仍要努力。

至於此舉會不會影響台灣矽盾地位，施振榮反駁，「不能說弱化，因為在美設廠也是台灣國力的延伸」，如果是美國本土技術、資金建立起來，那他對台灣來說就是一個競爭者，「但如果是台灣擴張我們能力，把國力延伸到美國去，人才、土地、水電用當地的，這是台灣國力的延伸，因為台灣這麼小，要服務全世界的話，就一定要到全球去布局。」

針對美方有意提供土地，協助台廠在美國成立台灣模式的園區一事，施振榮認為，這是輸出「台灣經驗」並發揮影響力的重要方向。園區可提供一站式服務，讓台商形成產業聚落，提升整體競爭力。