「台灣模式」在美國可行嗎？學者表示有這些挑戰

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
副閣揆鄭麗君（中）與經貿辦總談判代表楊珍妮（右）、經濟部次長何晉滄（左）昨天返台，針對美方提「晶片五五分」，鄭麗君強調不會答應。記者黃仲明／攝影
行政院副院長鄭麗君2日拋出「台灣模式」，規劃在美打造產業園區，深化台美供應鏈合作。中央大學經濟系教授吳大任分析，美方雖然態度正面，但台灣要在美國複製科學園區模式，將面臨投資規模、供應鏈效率與勞動市場等重大挑戰。

吳大任指出，台積電（2330）在台灣能高效運作，靠的是緊密聚落的上中下游供應鏈，設備、材料商與客戶集中，能在機器故障時隨時支援；但美國產業環境分散，難以24小時即時配合，經營風險大增。此外，美國勞動制度對工時要求嚴格，台灣常見的責任制加班，在美可能被視為「強迫勞動」，帶來訴訟與額外成本。

另一挑戰則是投資規模落差。吳大任說，美方期望台灣在美建立約50%產能，估計至少需5,000億美元投資，但台積電目前承諾投資僅約1,650億美元，雙方差距甚大，即便建立產業聚落，也不一定能達到美方滿意的規模。

此外，吳大任提及，若大量台廠遷美，台灣半導體產業的投資重心恐逐漸移向美國，導致本地民間投資萎縮，進而影響內需消費與就業市場。他直言，台灣在談判中處境兩難：若承諾，恐犧牲國內經濟動能；若拒絕，則可能面臨美方以高關稅報復，對GDP造成衝擊，著實兩難。

對等關稅 鄭麗君

