科學產業園區移師美國？學者：良率與成本恐成隱憂

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
針對台美談判，行政院副院長鄭麗君（圖）在結束對美第五輪談判，今天參加行政院會，在會後例行記者會上說明談判進展，針對台美晶片製造「五五分」，鄭麗君重申團隊從來沒有做出「五五分」的承諾。記者曾學仁／攝影
在台美談判持續拉鋸，美方希望擴大本土半導體產能，我方則拋出「在美打造產業園區」的構想作為回應。對此，東海大學經濟系教授邱達生指出，美方資源條件雖具優勢，但要在美複製台灣科學園區模式，仍面臨工作文化與產業分工的挑戰。

邱達生分析，美國具土地、水電等資源優勢，加上自動化技術發達，適合承接部分下游組裝與低階晶片量產；但若將高階晶片製程硬搬至美國，不僅工資成本高昂，當地勞動文化亦難以配合加班，恐導致良率下降、成本升高，與經濟效益背道而馳。

邱達生建議，應以「比較利益」為原則，進行台美供應鏈分工，例如台灣專注高階製程，美國承接部分低階晶片或組裝產能，透過資源最適配置打造互補性產業鏈，而不是單純複製台灣科學園區模式，造成產能效率受損。

而這次談判模式，台灣與日韓亦有所不同。邱達生認為，日本、韓國主要聚焦「對等關稅」議題，232條款對其影響有限；反觀台灣同時面對232條款與對等關稅雙重壓力，其中對等關稅，更可能使我國輸美的產品，從平均稅率3.5%飆升至20%以上，即便未來爭取到降低對等關稅，恐怕仍要付出高昂的代價，才有機會降低衝擊。

對等關稅 半導體 科學園區模式

