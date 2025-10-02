影／鄭麗文拜會許舒博 不能接受晶片製造五五分

國民黨主席候選人鄭麗文今天拜會商總理事長許舒博，兩人均不認同美國要求「晶片製造五五分」的說法，許舒博表示這會傷害台美關係下台灣人的感情，鄭麗文則不滿政府在談判中始終模糊空洞的說法，黑箱作業下會讓台美關稅談判下處於挨打地位。

許舒博表示，台積電已經到美國投資了，強化全球的布局，如果再要求五五分的作法會傷害台灣人的感情，如果談出來傷害台灣也不太好，台美之間既然強調彼此關係很好，就應該盡快談成關稅，這牽涉到台灣很多產業，幾百家的公司所有人都在等，這是我們應該重視的。