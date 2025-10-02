影／鄭麗文拜會許舒博 不能接受晶片製造五五分

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨主席候選人鄭麗文（圖）今天拜會商總理事長許舒博，鄭麗文表示，不認同美國要求「晶片製造五五分」的說法，也不滿政府在談判中始終模糊空洞的說法。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文今天拜會商總理事長許舒博，兩人均不認同美國要求「晶片製造五五分」的說法，許舒博表示這會傷害台美關係下台灣人的感情，鄭麗文則不滿政府在談判中始終模糊空洞的說法，黑箱作業下會讓台美關稅談判下處於挨打地位。

許舒博表示，台積電已經到美國投資了，強化全球的布局，如果再要求五五分的作法會傷害台灣人的感情，如果談出來傷害台灣也不太好，台美之間既然強調彼此關係很好，就應該盡快談成關稅，這牽涉到台灣很多產業，幾百家的公司所有人都在等，這是我們應該重視的。

鄭麗文說，「關稅談判我們一直在退讓，尤其是美國商務部對高階晶片製造五五分的說法，我們怎能接受呢！有關高科技產業鍊外移從來沒有在關稅談判裡面，因為這在關稅談判前就已經開始了，問題是關稅談判過程中政府始終模糊空洞跟抽象，對於台積電，不是一句『我們不會接受』就可以，政府應該說明其對策為何，是否要到國會報告，在野黨希望能扮演保護台灣經濟的角色，但是民進黨政府的黑箱作業，讓我們都被蒙在鼓裡，不要說我們應該幫忙，我們連怎麼幫忙都不知道，或是發生什麼事情都不知道，所以一直處在挨打的過程，我們就是一籌莫展，所以這麼多的商業產業工會，都希望政府給一個明確的說明。」

國民黨主席候選人鄭麗文（右）今天拜會商總理事長許舒博，鄭麗文表示，不認同美國要求「晶片製造五五分」的說法，也不滿政府在談判中始終模糊空洞的說法。記者潘俊宏／攝影
