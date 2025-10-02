台積電是否參與對等關稅談判？ 鄭麗君給出明確答案

美國對等關稅持續談判中，外界關心台積電（2330）是否有參與其中，對此，行政院副院長鄭麗君2日表示，「可以非常清楚告訴大家，沒有，談判是G to G進行」。

先前鄭麗君邀請30多家半導體跟供應鏈業者座談，而美方的目標就是要吸引半導體供應鏈赴美投資，台積電在此狀況之下扮演著何種角色？

鄭麗君說，「可以非常清楚告訴大家，沒有，談判是G to G進行」；她並再次強調，這次沒有談到五五分，過去也沒做出這樣承諾，未來也不會答應，這也不是所謂的反擊，很清楚地說，理解美方希望提升本土製造能力、來滿足美國本地的需求，這是美國國安目標，但我方有我方產業戰略目標，希望根留台灣、布局全球，雙方進行戰略合作，才會建議以「台灣模式」作為跟美國談判方案。

另外，鄭麗君也提到，台灣高科技產業擴展國際布局、擴大對美投資，並不是台灣供應鏈移轉，而是延伸與擴展，政府能做的就是協助產業，希望跟友好國家展開經貿合作，打造民主供應鏈、創新互惠合作。