台積電是否參與對等關稅談判？ 鄭麗君給出明確答案
美國對等關稅持續談判中，外界關心台積電（2330）是否有參與其中，對此，行政院副院長鄭麗君2日表示，「可以非常清楚告訴大家，沒有，談判是G to G進行」。
先前鄭麗君邀請30多家半導體跟供應鏈業者座談，而美方的目標就是要吸引半導體供應鏈赴美投資，台積電在此狀況之下扮演著何種角色？
鄭麗君說，「可以非常清楚告訴大家，沒有，談判是G to G進行」；她並再次強調，這次沒有談到五五分，過去也沒做出這樣承諾，未來也不會答應，這也不是所謂的反擊，很清楚地說，理解美方希望提升本土製造能力、來滿足美國本地的需求，這是美國國安目標，但我方有我方產業戰略目標，希望根留台灣、布局全球，雙方進行戰略合作，才會建議以「台灣模式」作為跟美國談判方案。
另外，鄭麗君也提到，台灣高科技產業擴展國際布局、擴大對美投資，並不是台灣供應鏈移轉，而是延伸與擴展，政府能做的就是協助產業，希望跟友好國家展開經貿合作，打造民主供應鏈、創新互惠合作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言