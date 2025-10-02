聽新聞
協助廠商赴美設立「類科學園區」 經濟部：會與美方交流經驗
台灣與美方經貿談判中，美方初步同意提供土地，打造「台灣模式」科學園區，經濟部次長何晉滄表示，「類科學園區」這個議題是國內部分企業，或是電電公會都在評估與考察，未來也會掌握廠商的需求，並把台灣過去發展園區與產業聚落的相關經驗與美國交流。
何晉滄表示，美方對此也有正面的回應，會在行政措施、基礎設施包含水、電、土地與簽證、相關法規等協助。他強調，美方也了解，園區要成功不是只有企業的投資意願，在地提供的行政協助也是成功要件，政府會把過去政府協助企業在園區發展的協助措施與美方分享，這也是未來打造產業聚落很重要的經驗。
對於設立園區是否與電電工會是分頭進行或是共同執行，何晉滄則說，這些都是產業界的需求，會把公會廠商的需求都會納入，既然公會廠商對於投資美國都有評估，政府也會與公會廠商保持密切聯繫，公會如果需要相關協助，可以與政府合作。
