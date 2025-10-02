「台灣模式」與美磋商 鄭麗君：我方有產業戰略目標

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷張文馨／台北即時報導
針對台美談判，行政院副院長鄭麗君（圖）在結束對美第五輪談判，今天參加行政院會，在會後例行記者會上說明談判進展，針對台美晶片製造「五五分」，鄭麗君重申團隊從來沒有做出「五五分」的承諾。記者曾學仁／攝影
美方拋台美晶片製造「五五分」的震撼彈，負責對美談判的行政院副院長鄭麗君強調「不會答應這樣的條件」，強硬態度被視為台灣政府的反擊。她今稱，這並非反擊，美方有國安目標，我方也有產業戰略，將在根留台灣、布局全球精神下與美方合作，才提出「台灣模式」與美磋商。

外界關注美方提出「五五分」，鄭麗君中午於行政院舉行記者會說明談判進展，她重申，第五輪實體磋商並未觸及五五分，過去也未做出承諾，未來也不會答應。

鄭麗君表示，這並非所謂的「反擊」，我方理解美方希望提升本土製造晶片能力，滿足本地需求，這是美國國安目標，我方也有產業戰略目標，就是希望在根留台灣布局全球這項國際產業發展戰略下，雙方進行戰略合作，才會建議以台灣模式與美談判，正逐步持續磋商中。

