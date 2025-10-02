打造台企產業聚落擴大投資 鄭麗君：美方有正面回應

負責對美關稅談判的行政院副院長鄭麗君今天透露，我方二度與美國商務部長盧特尼克磋商，並提出協助台灣企業赴美投資的「台灣模式」，包括政府建立提供金融支持，並藉助台灣產業聚落獨特經驗，透過台美「G2G」合作，在美打造有利環境，降低成本與投資風險，避免企業單打獨鬥，然而產業投資是由企業自主規劃。

鄭麗君說，這次磋商溝通中，美方正面看待未來產業聚落需要的基礎建設條件，「的確是有正面回應」。

台美關稅第五輪實體磋商落幕，鄭麗君今偕行政院經貿談判總代表楊珍妮、經濟部次長何晉滄於行政院舉行記者會說明談判進展。她說，對於美方期待台灣企業擴大投資，我方提出日韓、歐盟模式不同的「台灣模式」因應，也就是產業投資規劃搭配政府支持措施。

鄭麗君解釋，首先，產業投資由台灣企業自主規劃；第二，政府建立信用保證機制，增加企業金融支持鼓勵投資；第三，針對園區開發，憑藉台灣科學園區獨特經驗，透過台美「G2G（政府對政府）」合作，協助美國打造產業聚落，降低企業成本與投資風險，創造有利環境，避免企業單打獨鬥。

她解釋，G2G指的是，政府跟我方企業協力合作，也期待美方政府提供有利條件，形塑供應鏈發展的整體環境。

鄭麗君續指，第四為投資環境，台灣也向美方表達，產業聚落應提供土地和水電等基礎建設、簽證支持，或法規環境等條件，促進企業投資規劃，有利產業聚落形成，打造完整供應鏈。