影／鄭麗君重申從來沒有做出台美晶片製造「五五分」承諾

行政院下午召開「台美第五輪實體磋商進度說明」記者會，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、經濟部次長何晉滄出席。

針對台美晶片製造「五五分」，鄭麗君重申團隊從來沒有做出「五五分」的承諾。鄭麗君表示對台灣而言，我國的業者已經展開擴大投資美國，我方可以在台灣布局全球的總體戰略目標底下，思考是否能夠協助美國，擴大協助企業布局美國，台美雙方可以展開高科技的戰略合作，美方希望提升本土製造能力，來符合一定程度的本土需求，我方支持高科技產業在國際擴展，我們也可以來協助，結合美方的研發創新，人才市場的優勢共同來發展台美高科技戰略夥伴關係。 針對台美談判，行政院副院長鄭麗君（圖）今天說明談判進展，針對台美晶片製造「五五分」，鄭麗君重申團隊從來沒有做出「五五分」的承諾。記者曾學仁／攝影