快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

爭取有利關稅與投資 鄭麗君提「台灣模式」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院副院長鄭麗君2日對外說明台美經貿談判進度。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院副院長鄭麗君2日對外說明台美經貿談判進度。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「為了爭取台美關稅最佳利益，將以台灣模式爭取降低稅率、不疊加關稅與232優惠！」行政院副院長鄭麗君2日針對台美關稅談判表示，與日本、韓國與歐盟不同，台灣對美投資將採取企業自主、政府提供金融信保，還有向美方爭取有利投資環境，如土地、水電，以便有利形塑在美半導體生態鏈。

爭取不疊加稅率

鄭麗君表示，9月25日到29日的第五輪台美經貿談判實體磋商中，我方希望調降20%暫時性稅率、不疊加原來稅率、供應鏈合作與232條款優惠；美方希望本土晶片製造的能力，滿足美國本地需求，並期盼友好國家一起參與，這是美方的戰略目標，但我國也有自己的產業目標，因此將在「根留台灣、布局全球」的總體目標，協助企業擴大布局美國。

「我們將以『台灣模式』協助企業赴美投資，與日本、韓國與歐盟都不同！」鄭麗君表示，產業投資方面將由企業自主規劃，並由政府協助整合；政府還會金融信保措施，增加對企業的金融支持；園區開發部分，由於台灣科學園區有獨特經驗，很難在它地完全複製，未來會跟美方爭取有利產業聚落合作的條件，例如水電與基礎建設。

中東歐加強布局

另外，鄭麗君也說，政府持續在世界各國布局投資，例如鴻海在法國與當地大企業合作進行先進封裝測試與衛星科技合作，行政院的「經濟外交工作小組」也在建構中東歐的韌性計畫，未來將強化與捷克、立陶宛、斯洛伐克等國的半導體合作，還有與波蘭政府協商投資，以搭配台積電在德國的布局。

被問到與美國商務部長盧特尼克會面時，對方是否有提出「五五分」的說法，鄭麗君表示沒有談到五五分的話題，她理解美方要提升本地晶片生產的需求，但我方也有自己的目標。她也強調，「五五分」的概念也很不確定，是產值、產量，還是產能？分母要包括先進或成熟製程？相關說法台灣也不會答應。

媒體詢問台積電是否有在談判中與會，還有金融措施要何時出爐，鄭麗君回應說，台積電並未參與此輪談判，金融信保措施要等到談判達成共識時才會落實與推動。

【更多精采內容，詳見

對等關稅

延伸閱讀

鄭麗君：推動「台灣模式」在美打造產業園區 核心聚焦四大面向

鄭麗君：232調查還在增加中 我方盼能有更完整關稅優惠

台美第五輪實體磋商落幕 鄭麗君中午親上火線說明進度

美台晶片五五分製造？網憂「閉門磋商成政治壓迫」狠酸執政黨軟弱

相關新聞

打造台企產業聚落擴大投資 鄭麗君：美方有正面回應

負責對美關稅談判的行政院副院長鄭麗君今天透露，我方二度與美國商務部長盧特尼克磋商，並提出協助台灣企業赴美投資的「台灣模式...

「台灣模式」與美磋商 鄭麗君：我方有產業戰略目標

美方拋台美晶片製造「五五分」的震撼彈，負責對美談判的行政院副院長鄭麗君強調「不會答應這樣的條件」，強硬態度被視為台灣政府...

爭取有利關稅與投資 鄭麗君提「台灣模式」

「為了爭取台美關稅最佳利益，將以台灣模式爭取降低稅率、不疊加關稅與232優惠！」

鄭麗君：232調查還在增加中 我方盼能有更完整關稅優惠

負責對美關稅談判的行政院副院長鄭麗君昨返台，今（2日）在行政院舉行記者會說明談判進展，雙方觸及對等關稅調降不疊加，要待最...

美媒指台灣可能重啟核武計畫 林沛祥：機率是零

美國「外交政策」（Foreign Policy）撰文指出，台灣可能重啟核武計畫。國民黨立委林沛祥今表示，在中美都不希望有...

影／晶片五五恐台積電台中二期生變？盧秀燕：原擬今年底前開工

美國商務部長盧特尼克拋出美台半導體製造「五五分」說法，台中市長盧秀燕今在議會答詢，指出中央與美國談判，台美稅率底限應不能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。