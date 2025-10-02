爭取有利關稅與投資 鄭麗君提「台灣模式」

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「為了爭取台美關稅最佳利益，將以台灣模式爭取降低稅率、不疊加關稅與232優惠！」行政院副院長鄭麗君2日針對台美關稅談判表示，與日本、韓國與歐盟不同，台灣對美投資將採取企業自主、政府提供金融信保，還有向美方爭取有利投資環境，如土地、水電，以便有利形塑在美半導體生態鏈。

爭取不疊加稅率

鄭麗君表示，9月25日到29日的第五輪台美經貿談判實體磋商中，我方希望調降20%暫時性稅率、不疊加原來稅率、供應鏈合作與232條款優惠；美方希望本土晶片製造的能力，滿足美國本地需求，並期盼友好國家一起參與，這是美方的戰略目標，但我國也有自己的產業目標，因此將在「根留台灣、布局全球」的總體目標，協助企業擴大布局美國。

「我們將以『台灣模式』協助企業赴美投資，與日本、韓國與歐盟都不同！」鄭麗君表示，產業投資方面將由企業自主規劃，並由政府協助整合；政府還會金融信保措施，增加對企業的金融支持；園區開發部分，由於台灣科學園區有獨特經驗，很難在它地完全複製，未來會跟美方爭取有利產業聚落合作的條件，例如水電與基礎建設。

中東歐加強布局

另外，鄭麗君也說，政府持續在世界各國布局投資，例如鴻海在法國與當地大企業合作進行先進封裝測試與衛星科技合作，行政院的「經濟外交工作小組」也在建構中東歐的韌性計畫，未來將強化與捷克、立陶宛、斯洛伐克等國的半導體合作，還有與波蘭政府協商投資，以搭配台積電在德國的布局。

被問到與美國商務部長盧特尼克會面時，對方是否有提出「五五分」的說法，鄭麗君表示沒有談到五五分的話題，她理解美方要提升本地晶片生產的需求，但我方也有自己的目標。她也強調，「五五分」的概念也很不確定，是產值、產量，還是產能？分母要包括先進或成熟製程？相關說法台灣也不會答應。

媒體詢問台積電是否有在談判中與會，還有金融措施要何時出爐，鄭麗君回應說，台積電並未參與此輪談判，金融信保措施要等到談判達成共識時才會落實與推動。

