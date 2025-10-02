鄭麗君：推動「台灣模式」在美打造產業園區 核心聚焦四大面向

行政院副院長鄭麗君2日表示，面對美方強化本土製造的期待，台灣將以「根留台灣、布局全球」的戰略目標為核心，協助我國高科技產業擴大在美布局，並提出具台灣特色的「台灣模式」，推動在美打造產業園區，深化台美供應鏈合作，鞏固雙方在全球高科技產業的領導地位。

鄭麗君指出，「台灣模式」的核心包括四大面向。第一，由企業自主規劃投資方向，政府協調並整合產業資源，形成投資動能；第二，政府建立金融與信用保證機制，強化金融體系對企業投資的支持；第三，借重台灣科學園區經驗，透過台美合作在美打造產業聚落，降低企業單打獨鬥的風險與成本；第四，爭取美方提供土地、水電、基礎建設、簽證及法規環境等支持，創造有利於產業發展的條件。

她強調，台灣多年來累積完整的產業聚落經驗，將以此為基礎協助在美建構供應鏈，讓企業不必單打獨鬥，而是透過產業、金融與政府的協力合作，「利用G to G」的模式共同打造一個穩健的高科技生態系，創造台美與產業界的「三贏」局面。

對於美方的態度，鄭麗君則表示，美方展現出來的態度是正面看待，但由於產業聚落部分因談判都還在進行中，因此還需要持續與美方溝通，我方確實有感受到美方正面回應。

此外，在金融支持方面，是否需要等到關稅談妥才會進行，還是此刻就能並進，鄭麗君強調，這部分主要是關稅談判的一環，因此相關的方案都要等到關稅底定後才會開始推動。

鄭麗君也提到，台灣在推動擴大對美投資的同時，仍將持續加碼在台投資，包括均衡台灣計畫、AI新十大建設等。她強調，台灣企業國際布局並非供應鏈的外移，而是供應鏈的延伸與擴展。

最後，鄭麗君指出，在台美供應鏈合作的協商中，台灣將持續爭取有利條件，包括對等關稅調降及232關稅優惠待遇。她表示，政府將秉持國家利益與產業利益，持續與美方磋商，爭取台美高科技戰略夥伴關係的深化，並協助台灣產業在全球建立更具韌性的供應鏈。