鄭麗君：232調查還在增加中 我方盼能有更完整關稅優惠

負責對美關稅談判的行政院副院長鄭麗君昨返台，今（2日）在行政院舉行記者會說明談判進展，雙方觸及對等關稅調降不疊加，要待最後達成協議的結果；美國232調查還在增加中，台灣一併爭取地這項關稅的優惠待遇；以及希望美方提供有利於台灣企業投資的有利條件。

鄭麗君表示，美國在談判過程中表達「擴大投資加供應鏈合作」的需求，目標希望提升本土晶片製造能力，來滿足一定程度的美國本地需求，這是美國的國安目標，且希望友好國家一起來參與。

對台灣而言，鄭麗君說，我國業者已經展開擴大投資美國，我方可以在「根留台灣、布局全球」的整體戰略目標底下，思考協助台灣企業擴大布局美國；我方願共同發展台美高科技戰略夥伴關係，鞏固在全球領導地位，並藉以深化台美關係。

鄭麗君說，「面對美方期待，我方再三說明我們的立場。」而現階段談判標的是將對等關稅和232關稅併談。

美國對台實施暫時性對等關稅20%，且疊加原有稅率，讓台灣企業經營面臨莫大壓力。鄭麗君指出，大家非常期待的對等關稅再調降，而且不疊加原稅率，是雙方有觸及討論的目標，「當然這個要待最後達成協議的結果。」

至於美國232調查包含半導體與半導體衍生品，鄭麗君說，232調查的項目還在陸續增加中，我方希望能夠進行整體性溝通，能有更完整的232關稅優惠待遇。

在供應鏈合作領域，鄭麗君表示，希望美方能夠提供有利於企業投資的有利條件，包含土地、水、電和簽證等等；此外，在與美方談判過程中，我方數度提出避免台美雙重課稅協議（ADTA）的訴求，美方稱會將相關訴求轉達給美國國會。

外界關切美國政府關門是否影響與我談判進度，鄭麗君說，這是美國內政，我方不便代替發言，但在這輪實體磋商後，雙方有共識後續會持續文件交換來溝通。