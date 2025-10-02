美媒指台灣可能重啟核武計畫 林沛祥：機率是零

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報資料照片
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報資料照片

美國「外交政策」（Foreign Policy）撰文指出，台灣可能重啟核武計畫。國民黨立委林沛祥今表示，在中美都不希望有任何新的國家擁有核武的情況下，台灣要擁有核武的機率基本上是零，重啟核武計畫的機率非常低，基本不可能。

「外交政策」雜誌副主編巴默9月30日以「台北該如何應對華府」為題指出，台灣受到美中夾擊，有幾個應對華府的選項，除了暫時聽從美國總統川普的主意或透過其他辦法安撫川普，最務實的做法還是運用美國國會人脈，對白宮造成保衛台灣的壓力。但若台灣最終無法再信任美國作為安全夥伴，可能會開始認真討論重啟1980年代因美方壓力而中止的核武計畫。

林沛祥說，台灣恢復核武的可能性基本上是零，因為美國方面不會希望出現另外一個擁有核武的國家，像美國對伊朗的態度如何，明顯表示美國為了自身的安全，是不會容許另外一個擁有核武的國家再出現，何況中國大陸也不會容忍中華民國擁有核武，對大陸有實質的國防威脅。

林沛祥表示，在中美都不希望有任何新的國家擁有核武的情況下，台灣要擁有核武的機率基本上是零，何況現已嚴格執行非核家園，連電價都要漲，漲得很離譜，產業發展都可能會因而受挫時，說台灣要重啟核武計畫，機率非常低，基本上不可能。

