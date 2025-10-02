影／晶片五五恐台積電台中二期生變？盧秀燕：原擬今年底前開工
美國商務部長盧特尼克拋出美台半導體製造「五五分」說法，台中市長盧秀燕今在議會答詢，指出中央與美國談判，台美稅率底限應不能高於周邊機械類等競爭國家；另台積電台中二期原擬今年底開工，是否延期？盧表示，要問業主（台積電）。
行政院副院長鄭麗君日前赴美磋商關稅議題昨返台，對美國商務部長盧特尼克拋出美台半導體製造「五五分」說法，她正面回應，我方從未提出這項承諾，也絕不會答應這樣的條件，談判小組會審慎以對。
台中市議員劉士州今早在議會質詢說，產業界對不確定的政策很擔憂，他說如果中央無能，地方政府要有作為，是否該作最壞打算？市長盧秀燕表示，必須待中央與美方談判，但台美稅率是適用全國 ，不是地方政府可以談判，盼帶回來好消息。
盧說，談判底限應不能高於周邊及競爭的國家，台灣機械業、晶片業、自行車相關產業，一直與日韓、大陸競爭，如果關稅比別人高，盧秀燕說，中部是台美關稅海嘯第一 排，公布的稅率主要針對的品項幾乎都在中部縣市區塊。
劉士州擔心台積電台中廠計畫是否生變？盧秀燕說，台積電在台中一期有三廠、二期計畫開四廠，能不能如期開工有待業主（台積電）公布，原計畫年底前開工。
