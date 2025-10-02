關稅有進展？鄭麗君將親自說明台美第五輪實體磋商狀況
行政院副院長鄭麗君日前赴美磋商關稅議題，1日返台，外界高度關注台美談判相關進展，對此，行政院副院長鄭麗君2日預計在院會後記者會召開「台美第五輪實體磋商進度說明記者會」。預計由鄭麗君、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、經濟部次長何晉滄等人出席。
鄭麗君日前率領談判小組赴美，展開第五輪實體磋商，台美經貿工作小組說明，此次會談聚焦三大議題：一是不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，二是爭取232條款關稅優惠，三是推動供應鏈合作。雙方已展開具體且深入的討論，並取得一定進展。
不過，談判團隊指出，台灣出口美國超過七成屬於半導體及資通訊產品，正落入美方232調查範圍。美方要求對等關稅與232稅率併談，但截至7月底，半導體相關232政策仍在發展中，雙方尚未就供應鏈合作與232稅率形成共識，因此尚無法進入最終協議階段。
在台美正式達成協議前，台灣暫時適用20%對等關稅，再加原MFN稅率。行政團隊強調，已啟動跨部會支持措施，並將持續爭取最佳結果。
