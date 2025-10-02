彰化汽車零組件廠 送禮券獎勵休假

受美國對等關稅衝擊，國內減班無薪假人數增多，南部螺絲產業衝擊更大，不少中小廠商因訂單銳減而縮編甚至關廠；有塑膠機械業者表示，明年春節後恐出現關廠、歇業潮。有業者說，美商訂單減少，加上地緣政治緊張，「雞蛋不能放在同一籃子」，部分產品已移往東南亞製造。

高雄岡山一名螺絲大廠林姓董事長說，目前岡山螺絲產業大廠選擇用資本緩衝風險，但資本有限的小型加工廠則難以承受，已有部分因無力支撐而關閉。據南部螺絲業者透露，今年下半年起，每月至少三家螺絲加工廠停業。

台灣機械公會理事長莊大立說，關稅與訂單不確定性，使企業難以預測生產計畫。上銀集團總裁卓永財指出，機械業訂單延後且多為急件，投資意願降低，整體產業景氣不佳。

業者指出，不少企業為維持營運，已採取彈性工時，如周休三至四日，或鼓勵員工休假，並開發新產品及通路。彰化一家汽車零組件業者上個月訂單明顯受影響，雖沒減班但鼓勵員工休假，甚至送禮券方式獎勵員工多休假，希望利用淡季調整員工工時。