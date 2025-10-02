無薪假人數逾8500 製造業重災區

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，勞動部昨公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，共計三九八家企業、八五○五人實施無薪假，較上期增加六十五家、一一七一人。其中受美國對等關稅影響的事業單位有三一○家、七七五五人，較上期再增一五○九人，製造業仍是重災區。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，本期實施減班休息的企業單位，製造業高達九成五。而根據企業自行回報指出，申請減班休息主因為受美國對等關稅影響，計七七五五人，占總人數八五○五人的九成，雖目前這期通報人數開始趨緩，但後續發展仍待觀察。

黃琦雅說，本次有家新通報的汽車零組件業者，實施減班休息一八三人，另有一家運輸零組件製造業者通報實施三四一人，均指出是受對等關稅影響。

若以縣市來看，本次實施企業家數中，以台中市一一七家、台南市五十五家、桃園市及新北市各五十三家為多；人數方面，以台中市二五九八人、台南市一三二八人、桃園市九七八人、新北市四一二人為多。

黃琦雅表示，目前通報減班休息的勞工，有七成的企業為適用僱用安定措施的產業，其中有八成員工可以申請薪資差額補貼。