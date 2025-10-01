台美晶片五五分？鄭麗君：不會答應

台美關稅第五輪實體磋商落幕，行政院副院長鄭麗君一行人昨天清晨搭機抵台。鄭麗君在桃園機場受訪時表示，本次談判主要是爭取調降對等關稅且不疊加原來的稅率，以及二三二條款相關的關稅優惠待遇等議題；針對美國商務部長盧特尼克提到的「晶片五五分」，她強調「不會答應這樣的條件」。

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與經濟部政務次長何晉滄昨天清晨五時許返台。鄭麗君表示，此行和美方的貿易代表署及商務部，都進行具體討論，也有一定進展；台美供應鏈合作持續磋商中，二三二條款調查下的各項項目也持續增加中，後續也仍會秉持國家利益、產業利益，再與美方持續磋商。

政院盡快就談判結果說明

對於盧特尼克近日釋出「即將與台灣達成關稅及半導體重大協議」的訊號，拋出台美晶片製造「五五分」議題，鄭麗君強調，「這一次我們也沒有討論這項議題，我們也不會答應這樣的條件」，這是美方想法，談判團隊從未做出晶片五五分的承諾，有關這個階段的磋商情形，行政院會盡快正式說明報告。

行政院說，台灣爭取調降對等關稅稅率外，盼有二三二相關優惠待遇，達共識後，將進入總結會議，達成台美貿易協議。

台灣暫行對等關稅稅率百分之廿已上路，八月至今，雙方三度舉行視訊會議。鄭麗君偕楊珍妮及經濟部成員等人上周前往華府，和美國貿易代表葛里爾、盧特尼克在華府面對面，昨天清晨抵達國門。

據了解，鄭麗君在美談判期間，與賴清德總統、行政院長卓榮泰等府院高層密切聯繫，達一定進度時也會向賴卓報告。相關人士指出，賴總統對我方與美方的談判進度都即時掌握，盼談判團隊持續為國家爭取合理關稅。

對於談判進展，行政院台美經貿工作小組指出，此行談判團隊和美國貿易代表署、商務部進行實體會議，對於爭取調降對等關稅稅率，而且不疊加原ＭＦＮ（最惠國待遇）稅率，以及爭取二三二條款關稅優惠待遇，都進行具體且深入的討論，也有一定進展。

雙方達共識才能總結會議

關稅協議何時達陣？台美經貿工作小組表示，待雙方達成完整共識後，會進入總結會議，達成台美的貿易協議。對於台美晶片「五五分」構想，台美經貿工作小組重申鄭麗君說法，並強調「我們絕對會審慎以對」。

美國四月初宣布對等關稅，台美四月十一日展開首次視訊會議、五月一日在華府首度實體磋商、六月廿五日二度赴美談判、七月八日第三度在美磋商，七月底至八月初進行第四輪談判；八月七日起美國對等關稅政策生效後，台灣獲得百分之廿暫行稅率。