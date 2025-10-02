鄭麗君：不會答應美台半導體製造「五五分」

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
副閣揆鄭麗君（中）與經貿辦總談判代表楊珍妮（右）、經濟部次長何晉滄（左）昨天返台，針對美方提「晶片五五分」，鄭麗君強調不會答應。聯合報系資料照
行政院副院長鄭麗君日前赴美磋商關稅議題，昨（1）日返台，對於美國商務部長盧特尼克拋出美台半導體製造「五五分」說法，她正面回應，我方從未提出這項承諾，也絕不會答應這樣的條件，談判小組會審慎以對。

鄭麗君日前率領談判小組赴美，展開第五輪實體磋商，昨日回到台灣，有別於過去幾次談判返台時的低調態度，鄭麗君昨日公開受訪，正面回應盧特尼克的「五五分」構想。

台美關稅談判重點議題
鄭麗君強調，「五五分」是美方想法，我方談判團隊從來沒有做出「五五分」承諾，這也跟現在台美雙方正磋商中的供應鏈合作投資方向不同，「我們不會去答應這樣的條件，我們絕對會審慎以對」。

鄭麗君昨日返台，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、經濟部次長何晉滄也都在談判團隊中。

台美經貿工作小組說明，此次會談聚焦三大議題：一是不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，二是爭取232條款關稅優惠，三是推動供應鏈合作。雙方已展開具體且深入的討論，並取得一定進展。

不過，談判團隊指出，台灣出口美國超過七成屬於半導體及資通訊產品，正落入美方232調查範圍。美方要求對等關稅與232稅率併談，但截至7月底，半導體相關232政策仍在發展中，雙方尚未就供應鏈合作與232稅率形成共識，因此尚無法進入最終協議階段。

據了解，供應鏈合作模式是此次與美方磋商的重中之重，我方持續表達，台美供應鏈互補，不過是否透過類園區方式合作，仍待持續磋商。

台美經貿工作小組指出，自8月7日美國對等關稅政策生效後，台美已舉行三次視訊會議，此次則在華府與美國貿易代表葛里爾、盧特尼克等高層面對面磋商。談判過程中，美方232條款涵蓋品項持續增加，我方也要求就相關優惠待遇展開更完整討論。

在台美正式達成協議前，台灣暫時適用20%對等關稅，再加原MFN稅率。行政團隊強調，已啟動跨部會支持措施，並將持續爭取最佳結果。

對等關稅

