美農業部次長推銷玉米乙醇 業界：酒精汽油接受度低

繼要求台灣兌現對美農產品年增百分之卅承諾後，美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格昨更大力推銷美國的玉米乙醇，聲稱只要在台灣的汽油中加入百分之十乙醇混合物，台灣每年可節省新台幣一百億元。不過中油指出，國內消費者選擇酒精汽油的意願並不高，供應面與需求面都有實務上的困難。

中油指出，民眾普遍對酒精汽油特性缺乏認知，擔心影響車輛性能，價格優惠補助的吸引力有限，並沒有太多人選擇酒精汽油。

國內車商說，目前中油只有十四個加油站提供酒精汽油，集中在北高兩大都市，民眾開車要加酒精汽油相當不方便，雖然酒精汽油對於汽車性能並不會有影響，但對於民眾來說，難免都會有疑慮，以後如果還牽涉到改變習慣，那更是一點誘因也沒有。

林德柏格昨參加美國穀物暨生質產品協會舉辦的論壇表示，只要在台灣的汽油中加入百分之十乙醇混合物，台灣每年可節省新台幣一百億元，這類潔淨能源有助台灣實現能源安全供應多元化，也可以推進美台貿易夥伴關係。

他還在現場騎上添加汽油加乙醇的Ｅ10燃料的展示摩托車，並催動油門，稱自己在美國開車就是在汽油中添加乙醇。

林德柏格表示，乙醇是潔淨能源，世界上很多地方都在利用這類生質燃料來達到碳減排目標，美國可穩定供應乙醇，這有助台灣多元化能源安全供應，美國可以支持台灣的能源需求，並促進美台之間強健且持續的貿易夥伴關係。

美國在台協會（ＡＩＴ）代理處長梁凱雯也說，美台共享「安全與具韌性的能源未來」的願景，隨著台灣考慮更緊密地與國際燃料標準接軌，台灣也能善用這一成熟的燃料來源，美國身為具競爭力價格乙醇的主要生產國，正好能協助台灣。

林德柏格還表示，美國農業部致力於讓台灣鳳梨能進入美國市場，至於銷量交給市場決定，他不會承諾採購量。

副總統蕭美琴昨天接見林德柏格時，在現場展示鳳梨與芒果等台灣優質水果。蕭美琴說，台灣在氣候與環境條件方面與美國高度互補，台灣鳳梨和台灣芒果深受國際市場的喜愛；美國的蘋果與葡萄則是台灣消費者最常選購的進口水果，更顯示台美農產品在市場上的高度互補。