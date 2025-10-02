聽新聞
朱立倫：奉上台積電 絕無可能
美國商務部長盧特尼克拋出台美晶片製造「五五分」，引發熱議。國民黨主席朱立倫昨天表示，台美經貿關係密切、政治立場的確親美，但「絕對不可能奉上台積電，絕無可能」，這就是朝野共同的立場。學者也認為美方想法不切實際，不可能達到。
朱立倫昨在國民黨中常會表示，目前九成五晶片都是台灣製造，是台灣最強的產業、國家安全的矽盾；美國「五五分」的講法，等於是要把台積電幾乎都搬到美國去，摧毀我們的矽盾。
朱立倫強調，台灣跟美國的經貿關係非常密切，政治立場上的確也是親美，但絕對不是毫無止境地「跪美、舔美」，他看到行政院副院長鄭麗君已經提到「不會答應」，國民黨的立場同樣是「絕無可能」，任何一個人都不可以出賣台灣、出賣台積電、破壞台灣的矽盾，這個立場非常堅定。
中華經濟研究院副院長陳信宏昨天表示，盧特尼克的想法過於不切實際，美方構想雖有政治意涵，但從產能配置與實際投資進度來看，要在川普任內達到美方所提「五五分」的產能比例，「我相信這件事情絕對不可能達到」。
他說，即便美方以關稅施壓，台積電目前仍具不可取代性，因為三星在美國的晶圓廠尚未完成，台積電至少有一座廠投入運作，這在全球競爭中已領先，即便日本半導體製造商Rapidus具備二奈米能量，地點也是在日本，未來若要進入美國市場，同樣會有關稅壓力。
