新聞幕後／鄭麗君畫紅線撫民心 後續談判添變數

聯合報／ 本報記者黃婉婷
針對美國商務部長盧特尼克提到的「晶片五五分」，鄭麗君（中）強調「不會答應這樣的條件」。記者黃仲明／攝影
針對美國商務部長盧特尼克提到的「晶片五五分」，鄭麗君（中）強調「不會答應這樣的條件」。記者黃仲明／攝影

美方拋台美晶片製造「五五分」的震撼彈，行政院副院長鄭麗君昨結束對美第五輪談判抵台，據掌握，她原規畫昨天下午開記者會卻臨時喊卡。涉外人士解讀，可能與鄭在機場強硬表示「不會答應這樣的條件」有關，觸動美方敏感神經。加上美國政府因預算問題「關門」，為後續談判再增不確定因素。

針對台美談判，政府認為鄭麗君已於機場清楚說明政府立場，行政院台美經貿小組也透過新聞稿說明磋商內容。縱使鄭麗君昨未再開記者會，但她今天將參加行政院會，也可能透過會後例行記者會說明談判進展。

台美關稅談判的癥結點，始終卡在對美投資。據透露，此次談判聚焦半導體供應鏈合作，以及二三二條款範圍調整，我方提出「類科學園區」等幾項可行模式與美方討論，也爭取二三二相關關稅優惠待遇，為台商赴美投資降低成本。

此次赴美協商成員，包括經濟部次長何晉滄、經濟部產業發展署副署長陳佩利及國安會秘書處長張惠娟等人；由此可看出，半導體供應鏈合作等涉及國安項目，是當下談判主軸。

值得注意的是，台美第五輪實體談判進入尾聲時，美國商務部長盧特尼克無預警拋出台美晶片製造「五五分」的構想，讓我方著實詫異。

但鄭麗君返台又說，談判過程並未觸及「五五分」，台灣也沒有承諾，「五五分」更與磋商中的供應鏈合作投資方向不同，「我們也不會答應這樣的條件」。

鄭麗君此番言論，引發涉外圈討論。由於鄭麗君過去被問及美方公開要求時，多以台美簽有保密協定、過度揭露底線不利談判等理由避談，昨天卻公開受訪「畫下紅線」，明確拒絕美方要求；相關人士認為，儘管這能安撫受「五五分」衝擊的台灣民心，但也可能引發美方不滿，影響後續談判氛圍。

此外，美國國會未通過撥款法案，聯邦機構目前關門，加上川普揚言，很多聯邦政府員工會被開除，我談判對口商務部和美國貿易代表署或許也會受到衝擊，因此也有人憂心，美國國內目前政治情勢發展，恐讓台美關稅談判進度再添變數。

對等關稅 鄭麗君 半導體 供應鏈 國安會 盧特尼克

