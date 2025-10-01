關稅衝擊急遽加深 機械公會理事長：不確定因素還看不到改變

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，勞動部今公布最新減班休息統計，實施減班休息的公司有398家、人數8505人，本次家數增加65家，人數增加1171人。機械公會理事長莊大立說，美國關稅還未談定，不確定影響仍籠罩整個產業，訂單接得少，減班休息的公司和人數增加是可以想見的。

莊大立說，在關稅不確定因素下，契約要如何訂就受到影響，客戶下訂就一定少。以他自己的公司而言，雖然營運超過半個世紀，是綜合加工機中的知名商，但現在也是讓員工「能休就休」。

上銀集團總裁卓永財日前說，因為現在來買的，多半都是急件，要用的時候才買，沒用就不買。以前則是3到6個月前就訂了，因此一般機械業比較沒有人敢投資，機械業包括工具機就不景氣了。對卓永材的說法，許多機械業者都有同樣的心聲。

莊大立說，機械業者每家的體質和遇到的情況不同，對於不確定的外在環境只能各自因應，有人也許可以挺過去， 有人只能實施減班休息，甚至是裁員或是關廠都有可能。截至目前，不確定的因素目前還看不到有任何改變。