美要求晶片產能「五五分」 中經院副院長陳信宏：過於不切實際
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前表示，美國正準備與台灣達成貿易協議，並提出希望美台在半導體產能上能達到「五五分」的構想。不過，中華經濟研究院副院長陳信宏直言，這項目標過於不切實際，短期內幾乎不可能實現。
陳信宏指出，目前台積電（2330）在美國亞利桑那州僅有三座廠房，一座完工、另外兩座還在建設中。若依照台積電對美國承諾的1650億美元規模，將涵蓋六座廠、兩個工裝廠及一個研發中心，但大部分仍在規劃或尚未啟動。要在川普任內達到美方所提「五五分」的產能比例，幾乎沒有實際可能性。
他進一步解釋，即便美方以關稅作為壓力手段，台積電目前仍具不可取代性，因為三星在美國的晶圓廠也尚未完成，台積電至少已經有一座廠投入運作，這在全球競爭中已經領先，同時，關鍵製程如二奈米仍布局在日本北海道，顯示台積電的核心技術重心並不會完全轉移至美國。
陳信宏認為，美方構想雖有政治意涵，但從產能配置與實際投資進度來看，都難以達成，即使台積電未來將產品出口至美國市場，也可能面臨額外關稅壓力，這對企業營運增加負擔。
另外，外界關注的普發現金對經濟能否產生帶動效果，陳信宏則補充，這類措施頂多能帶來短期消費刺激，例如讓民生消費指數（MMI）出現短暫回升，但難以創造長期結構性的經濟效益。
