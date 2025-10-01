台美晶片五五分？ 朱立倫：奉上台積電「絕無可能」

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）拋出台、美晶片製造「五五分」，引發熱議。國民黨主席朱立倫今天表示，台美經貿關係密切、政治立場的確親美，但絕不是毫無止境地「跪美、舔美」，「絕對不可能奉上台積電，絕無可能」這就是朝野共同的立場。

朱立倫今在中常會表示，現在是95%晶片都是台灣製造，也是台灣最強的產業、國家安全的矽盾。如果透過美國「五五分」的講法，等於是要把台積電幾乎都搬到美國去，摧毀我們的矽盾。

朱立倫強調，台灣跟美國的經貿關係非常密切，政治立場上的確也是親美，但絕對不是毫無止境地「跪美、舔美」，他看到行政院副院長鄭麗君已經提到「不可能」，國民黨的立場同樣是「絕無可能」，任何一個人都不可以出賣台灣、出賣台積電、破壞台灣的矽盾，這個立場非常堅定。

朱立倫表示，在談判的過程當中，國民黨的立場一定是作為國家最堅強的後盾，他們堅定的立場就是守護台灣，而不是針對哪一個政黨的立場，所以不會因為政黨別不同，而對台灣的利益有所退卻、有所改變。

針對第五回合的關稅談判即將有結果，朱立倫表示，尤其是232條款，這些相關的重要事項，希望以最快速度能有最好的結果，國民黨願意共同以國家利益、全民利益、經濟利益做出最好的考量。

