「晶片五五分」台灣不入局？ 民進黨團：詳細待鄭麗君說明

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今上午針對時事接受媒體聯訪。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今上午針對時事接受媒體聯訪。記者張曼蘋／攝影

台美完成第5輪實體磋商，行政院經貿辦今表示，對美商務部長提出的台美晶片製造五五分構想，跟雙方正磋商中的供應鏈合作投資方向不同。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，如何降低對等關稅及不疊加情況下，讓台灣半導體產業在232條款下適用是最主要的，詳細期待鄭副院長說明。

鍾佳濱今上午針對時事接受媒體聯訪，對於晶片五五分一說，他指出，行政院副院長鄭麗君今返台，對於如何降低美國對等關稅，以及不疊加情況下，讓台灣半導體產業在232條款下適用優惠是最主要，但詳細內容期待鄭副院長說明。

民進黨立委吳思瑤今也被問及此事，她說，有注意到美國相關說法，了解我方談判沒有談到此事，也沒有做出任何承諾，但談判過程都可以觀察到，台灣確實數十年累積的強大供應鏈量能，「當全世界都需要台灣時，我們只有發揮重要角色，全世界非紅供應鏈關鍵角色，就是台灣應該要做的事情，過程中都我們不要有太多臆測。」

