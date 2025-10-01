聽新聞
侯友宜籲中央公開台美關稅談判 避免國人疑慮
台美關稅談判進入最後階段，外界關注我國半導體產業能否爭取到優惠關稅，傳出晶片製造或將採五五分模式。對此，新北市長侯友宜今在市政會議中表示，中央政府有責任將談判過程清楚告訴國人，內容不應再拖延，以免引發社會猜疑。
侯友宜強調，國人對談判結果期待已久，政府必須堅守「對等」與「付費」的基本原則，立場不可動搖。他指出，談判過程中涉及哪些產業、可能帶來哪些關稅衝擊，都應讓全民知情，並且及早提出完整配套措施，才能避免國內產業利益受損。
「我們希望中央在前面打仗的過程，也能隨時向全國民眾完整說明，不要讓大家有任何猜忌。」侯友宜說，關稅談判影響層面廣泛，是全民共同面對的課題，政府應更積極、透明，並確保任何產業利益不被犧牲。
