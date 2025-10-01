快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜籲中央公開台美關稅談判 避免國人疑慮

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，中央政府有責任將談判過程清楚告訴國人，內容不應再拖延，以免引發社會猜疑。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，中央政府有責任將談判過程清楚告訴國人，內容不應再拖延，以免引發社會猜疑。記者張策／攝影

台美關稅談判進入最後階段，外界關注我國半導體產業能否爭取到優惠關稅，傳出晶片製造或將採五五分模式。對此，新北市長侯友宜今在市政會議中表示，中央政府有責任將談判過程清楚告訴國人，內容不應再拖延，以免引發社會猜疑。

侯友宜強調，國人對談判結果期待已久，政府必須堅守「對等」與「付費」的基本原則，立場不可動搖。他指出，談判過程中涉及哪些產業、可能帶來哪些關稅衝擊，都應讓全民知情，並且及早提出完整配套措施，才能避免國內產業利益受損。

「我們希望中央在前面打仗的過程，也能隨時向全國民眾完整說明，不要讓大家有任何猜忌。」侯友宜說，關稅談判影響層面廣泛，是全民共同面對的課題，政府應更積極、透明，並確保任何產業利益不被犧牲。

對等關稅 侯友宜

延伸閱讀

「美國電信走廊」訪新北 簽署MOU啟動文教經濟交流

加速城市能源轉型 侯友宜：以無煤為起點 新北持續當先行者

新北YouBike估10月創下3億騎乘人次 幸運兒將獲得1年份TPASS定期票

侯友宜：中和捷運線發展中 將延伸台北國父紀念館

相關新聞

影／美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調未談及也不會答應

行政院副院長鄭麗君上周赴美進行台美第五輪實體磋商，今天清晨自芝加哥搭機返台，鄭麗君在機場受訪時表示，本次談判主要是爭取調...

卓揆指台美關稅最後關鍵磋商 暗示「今天就會看到鄭麗君」

美國商務部長盧特尼克近日多次釋出「即將與台灣達成關稅及半導體重大協議」的訊號，讓國內嗅到台美關稅將底定的味道，行政院長卓...

美農業部次長訪台 賴總統再提百億美元買美黃小玉

賴清德總統昨天接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格，提到台灣承諾四年內採購一百億美元的美國農產品，展現台灣對持續...

「晶片五五分」台灣不入局？ 民進黨團：詳細待鄭麗君說明

台美完成第5輪實體磋商，行政院經貿辦今表示，對美商務部長提出的台美晶片製造五五分構想，跟雙方正磋商中的供應鏈合作投資方向...

侯友宜籲中央公開台美關稅談判 避免國人疑慮

台美關稅談判進入最後階段，外界關注我國半導體產業能否爭取到優惠關稅，傳出晶片製造或將採五五分模式。對此，新北市長侯友宜今...

鄭麗君喊晶片不會「五五分」 經貿辦：持續磋商台美供應鏈合作

美國商務部長盧特尼克日前拋出台美晶片「五五分」，行政院副院長鄭麗君上周赴美進行台美第五輪實體磋商，今天清晨抵台在機場表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。