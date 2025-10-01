快訊

鄭麗君喊晶片不會「五五分」 經貿辦：持續磋商台美供應鏈合作

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君（中）與經貿談判總談判代表楊珍妮（右）今天清晨搭機返台。記者黃仲明／攝影
美國商務部長盧特尼克日前拋出台美晶片「五五分」，行政院副院長鄭麗君上周赴美進行台美第五輪實體磋商，今天清晨抵台在機場表示「從未做出五五分承諾」。行政院台美經貿工作小組上午表示，會持續磋商台美供應鏈合作方案，鄭麗君此行赴美主要爭取調降對等關稅稅率且不疊加，以及爭取232條款關稅優惠待遇，已有一定進展

鄭麗君清派在機場接受媒體採訪時澄清，「晶片五五分」是美方想法，我方談判團隊從來沒有做出「五五分」承諾，也跟現在台美雙方正磋商中的供應鏈合作投資方向不同，「我們從未做出五五分的承諾，也不會去答應這樣的條件，絕對會審慎以對」。

台美經貿工作小組指出，由鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領經濟部代表在內的談判團隊，剛結束9月底在美國華府的第五輪實體磋商，並返抵台灣。

台美經貿工作小組說明，自8月7日美國對等關稅政策生效後，台美雙方談判持續進行，在三度視訊會議後，我方談判團隊赴美，和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及其所屬團隊進行面對面溝通，繼續針對等關稅、232條款議題和供應鏈合作進行討論。

台美經貿工作小組表示，此行我方談判團隊和美國貿易代表署及商務部進行實體會議，對於爭取調降對等關稅稅率，而且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及爭取232條款關稅優惠待遇，都進行具體且深入的討論，也有一定的進展。

至於台美供應鏈合作方案，台美經貿小組說，仍和商務部持續磋商中，且美方依232條款調查的品項也陸續增加，我方希望就232相關優惠待遇做更完整的討論，將秉持國家利益及產業利益持續與美方進行磋商；待雙方就對等關稅、232條款相關優惠待遇及供應鏈合作達成完整共識，便會進入總結會議，達成台美的貿易協議。

台美經貿工作小組重申，台灣出口美國超過七成屬於半導體及資通訊產品，屬於232條款的調查範圍，自台美談判以來，美方認為必須同時磋商對等關稅和232關稅併談，但截至7月底前，美方232半導體關稅政策仍在發展中，台美尚未能就供應鏈合作及232關稅形成共識，因此尚未達成貿易協議。

台美經貿工作小組說，在台美達成貿易協議前，台灣所適用的對等關稅為暫時性稅率20%再加上原MFN稅率，這段期間，政府盡全力以跨部會的支持措施來協助受衝擊的產業。

