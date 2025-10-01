台美第五輪經貿磋商聚焦兩議題 鄭麗君：不會答應晶片「五五分」

行政院臺美經貿工作小組指出，由副院長鄭麗君、經貿談判辦總談判代表公室楊珍妮率領包括經濟部代表在內的談判團隊，剛結束9月底在美國華府與美方進行的第五輪實體磋商，並返抵臺灣。

此次雙方主要針對不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及爭取232條款關稅優惠待遇，都進行具體且深入的討論，也有一定的進展。此外對於美方提出台美晶片「五五分」，鄭麗君強調我方從未做出此承諾也不會答應。

臺美經貿工作小組表示，此行我方談判團隊和美國貿易代表署及商務部進行實體會議，對於爭取調降對等關稅稅率，而且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及爭取232條款關稅優惠待遇，都進行具體且深入的討論，也有一定的進展。

至於臺美供應鏈合作方案仍和商務部持續磋商中，而且美方依232條款調查的品項也陸續增加，因此我方希望就232相關優惠待遇做更完整的討論。我方將秉持國家利益及產業利益持續與美方進行磋商，後續待雙方就對等關稅、232條款相關優惠待遇及供應鏈合作達成完整共識之後，便會進入總結會議，達成臺美的貿易協議。

臺美經貿工作小組表示，臺灣出口美國超過七成屬於半導體及資通訊產品，屬於232條款的調查範圍，自臺美談判以來，美方認為必須同時磋商對等關稅和232關稅併談，但截至7月底前，美方232半導體關稅政策仍在發展中，臺美尚未能就供應鏈合作及232關稅形成共識，因此尚未達成貿易協議。

在臺美達成貿易協議前，臺灣所適用的對等關稅為暫時性稅率20%再加上原MFN稅率，這段期間，政府盡全力以跨部會的支持措施來協助受衝擊的產業。

自8月7日美國對等關稅政策生效後，臺美雙方談判持續進行，在三度視訊會議之後，我方談判團隊此次到美國華府進行第五輪實體磋商，和美國貿易代表Jamieson Greer及美國商務部長Howard Lutnick及其所屬團隊在華府進行面對面溝通，繼續針對等關稅、232條款議題和供應鏈合作進行討論。

對於美國商務部Lutnick部長日前受訪提及臺美晶片「五五分」的構想，鄭麗君返國後特別澄清強調，這是美方的想法，我方談判團隊從來沒有做出「五五分」的承諾，這也跟現在臺美雙方正磋商中的供應鏈合作投資方向不同，「我們從未做出五五分的承諾，也不會去答應這樣的條件，我們絕對會審慎以對」。