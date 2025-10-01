快訊

白宮宣布美政府將關門！恐掀75萬人休假潮 每天燒掉122億

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

獨／流感疫苗今開打…家長好怕這廠牌 校方心累標註4個字

台美第五輪經貿磋商聚焦兩議題 鄭麗君：不會答應晶片「五五分」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣行政院副院長鄭麗君結束第五輪貿易談判返台，她表示談判團隊未對「晶片五五分」做出承諾，也不會答應這樣的條件。記者黃仲明／攝影
台灣行政院副院長鄭麗君結束第五輪貿易談判返台，她表示談判團隊未對「晶片五五分」做出承諾，也不會答應這樣的條件。記者黃仲明／攝影

行政院臺美經貿工作小組指出，由副院長鄭麗君、經貿談判辦總談判代表公室楊珍妮率領包括經濟部代表在內的談判團隊，剛結束9月底在美國華府與美方進行的第五輪實體磋商，並返抵臺灣。

此次雙方主要針對不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及爭取232條款關稅優惠待遇，都進行具體且深入的討論，也有一定的進展。此外對於美方提出台美晶片「五五分」，鄭麗君強調我方從未做出此承諾也不會答應。

臺美經貿工作小組表示，此行我方談判團隊和美國貿易代表署及商務部進行實體會議，對於爭取調降對等關稅稅率，而且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及爭取232條款關稅優惠待遇，都進行具體且深入的討論，也有一定的進展。

至於臺美供應鏈合作方案仍和商務部持續磋商中，而且美方依232條款調查的品項也陸續增加，因此我方希望就232相關優惠待遇做更完整的討論。我方將秉持國家利益及產業利益持續與美方進行磋商，後續待雙方就對等關稅、232條款相關優惠待遇及供應鏈合作達成完整共識之後，便會進入總結會議，達成臺美的貿易協議。

臺美經貿工作小組表示，臺灣出口美國超過七成屬於半導體及資通訊產品，屬於232條款的調查範圍，自臺美談判以來，美方認為必須同時磋商對等關稅和232關稅併談，但截至7月底前，美方232半導體關稅政策仍在發展中，臺美尚未能就供應鏈合作及232關稅形成共識，因此尚未達成貿易協議。

在臺美達成貿易協議前，臺灣所適用的對等關稅為暫時性稅率20%再加上原MFN稅率，這段期間，政府盡全力以跨部會的支持措施來協助受衝擊的產業。

自8月7日美國對等關稅政策生效後，臺美雙方談判持續進行，在三度視訊會議之後，我方談判團隊此次到美國華府進行第五輪實體磋商，和美國貿易代表Jamieson Greer及美國商務部長Howard Lutnick及其所屬團隊在華府進行面對面溝通，繼續針對等關稅、232條款議題和供應鏈合作進行討論。

對於美國商務部Lutnick部長日前受訪提及臺美晶片「五五分」的構想，鄭麗君返國後特別澄清強調，這是美方的想法，我方談判團隊從來沒有做出「五五分」的承諾，這也跟現在臺美雙方正磋商中的供應鏈合作投資方向不同，「我們從未做出五五分的承諾，也不會去答應這樣的條件，我們絕對會審慎以對」。

關稅 美國商務部 232條款 鄭麗君

延伸閱讀

輝達續寫新猷台積電ADR勁揚 台股挑戰重返26000點

卓揆：台美談判關鍵收尾 討論台灣對美投資 台方爭取半導體業有利待遇

率領談判團隊 卓榮泰證實：鄭麗君正在和美方進行最關鍵實體性磋商

針對關稅衝擊 卓榮泰：談判團隊正在美國進行最後階段關鍵性談話

相關新聞

影／美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調未談及也不會答應

行政院副院長鄭麗君上周赴美進行台美第五輪實體磋商，今天清晨自芝加哥搭機返台，鄭麗君在機場受訪時表示，本次談判主要是爭取調...

卓揆指台美關稅最後關鍵磋商 暗示「今天就會看到鄭麗君」

美國商務部長盧特尼克近日多次釋出「即將與台灣達成關稅及半導體重大協議」的訊號，讓國內嗅到台美關稅將底定的味道，行政院長卓...

美農業部次長訪台 賴總統再提百億美元買美黃小玉

賴清德總統昨天接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格，提到台灣承諾四年內採購一百億美元的美國農產品，展現台灣對持續...

台美第五輪經貿磋商聚焦兩議題 鄭麗君：不會答應晶片「五五分」

行政院臺美經貿工作小組指出，由副院長鄭麗君、經貿談判辦總談判代表公室楊珍妮率領包括經濟部代表在內的談判團隊，剛結束9月底...

新聞眼／美版矽盾行不行？考驗賴政府

美國財政部長貝森特和商務部長盧特尼克近期接連放話，無不劍指台灣的半導體產業，賴政府認定半導體是台灣的國安命脈，畫下紅線，...

關稅警報早響起　府前發言人Kolas示警：恐成經濟堰塞湖

美國商務部長盧特尼克近日接受專訪，提出台美晶片製造「五五分」的構想，直言美國本土晶片充足才能保護台灣。總統府前發言人Ko...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。