影／美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調未談及也不會答應

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
針對美國商務部長盧特尼克提到的「晶片五五分」，鄭麗君強調「不會答應這樣的條件」。記者黃仲明／攝影
行政院副院長鄭麗君上周赴美進行台美第五輪實體磋商，今天清晨自芝加哥搭機返台，鄭麗君在機場受訪時表示，本次談判主要是爭取調降對等關稅，而且不疊加原來的稅率，以及232條款相關的關稅優惠待遇等議題，針對美國商務部長盧特尼克提到的「晶片五五分」，鄭麗君強調「不會答應這樣的條件」。

鄭麗君表示，這次談判團隊到華府主要是爭取調降對等關稅，而且不疊加原來的稅率，以及232條款相關的關稅優惠待遇等議題，和美方的貿易代表署以及商務部，都進行了具體的討論也有一定的進展。

鄭麗君說，有關商務部的部分，台美供應鏈合作還在持續磋商中，232條款調查下的各項項目也在持續增加中，因此談判團隊希望能夠就232條款相關的各項優惠待遇做更完整的討論，後續也會持續的秉持國家利益跟產業利益和美方持續磋商，在台美雙方取得對等關稅以及232條款相關關稅優惠待遇，以及供應鏈合作上有完整的共識之後，就會進入總結會議來達成台美的貿易協議，

美國商務部長盧特尼克近日多次釋出「即將與台灣達成關稅及半導體重大協議」的訊號，拋出台美晶片製造「五五分」議題。對此，鄭麗君強調「這一次我們也沒有討論這項議題，我們也不會答應這樣的條件」，這是美方的想法，談判團隊從未做出晶片五五分的承諾，有關這個階段的磋商情形，行政院會盡快正式說明報告。

