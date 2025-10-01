聽新聞
關稅警報早響起　府前發言人Kolas示警：恐成經濟堰塞湖

聯合報／ 記者林銘翰張文馨鄭媁／台北報導
美國商務部長盧特尼克。路透
美國商務部長盧特尼克。路透

美國商務部長盧特尼克近日接受專訪，提出台美晶片製造「五五分」的構想，直言美國本土晶片充足才能保護台灣。總統府前發言人Kolas Yotaka昨天透過臉書表示，警報早在六個月前響起，「關稅不是突然出現的，這是一種經濟堰塞湖」。

Kolas Yotaka指出，美方用矽盾打台灣的痛點，這看來是刻意安排的訪問，更像是一種宣布，「過去台灣談判團隊沒說的，盧特尼克都講了」。她並認為，自詡生意人的盧特尼克，不會做虧本生意，對台灣的要求勢在必行。

針對盧特尼克的說法，在野陣營皆無法認同。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，半導體產業是我國重要資產，同時也是外交重要談判籌碼，南非政府今年片面更動我國代表處地位，外交部就是以限制科技產品輸出作為手段，顯見半導體產業對於台灣來說有何重要性。

黃國昌說，美總統川普四月公布對等關稅，當時就有產業界人士示警，直言川普要的不是對等關稅或零逆差，而是要求台灣把半導體產業移到美國，等於是要掏空台灣科技業根本，「對美國片面要求，我們當然無法認同，更是沒有辦法同意」。

