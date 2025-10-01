卓揆指台美關稅最後關鍵磋商 暗示「今天就會看到鄭麗君」

美國商務部長盧特尼克近日多次釋出「即將與台灣達成關稅及半導體重大協議」的訊號，讓國內嗅到台美關稅將底定的味道，行政院長卓榮泰昨證實，副院長鄭麗君率領的談判團隊，正在美國進行最後階段關鍵實體性磋商，更向立委暗示今天（一日）就會看到鄭麗君。據規畫，鄭搭機於今天清晨抵台。

據指出，美方對台灣投資規模有一定期待，尤其關注半導體產業供應鏈赴美，我方計畫推動「類科學園區」，以產業擴張策略協助業者布局美國；在投資金額與內容上，不排除以「分期付款」的方式逐步落實，並且爭取與美簽訂貿易協定，確保產業發展與經貿合作的持續性。

不過，對於盧特尼克拋出台美晶片製造「五五分」，卓榮泰昨未正面表態，與經貿辦前天稱不評論美方說法，會審慎以對，態度相同。涉外人士分析，政府難以正面回應「五五分」說法，短期內也不可行。

本報掌握，為準備台美第五輪實體磋商，鄭麗君、政院經貿辦總談判代表楊珍妮上周四向行政院會告假，昨也向立法院會請假，談判觸及「類科學園區」模式赴美投資及晶片製造，兩人預計今天清晨將自美國返抵國門，行政院台美經貿小組不排除循例對外說明談判進展。

針對台美談判進度，卓榮泰昨赴立法院施政報告時主動透露，談判團隊正在美國進行最後階段關鍵性談話，希望秉持維護國家利益、產業利益、國人健康及糧食安全，爭取對國家、產業最有利的結果，「但尚在積極努力當中」。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱質詢，鄭麗君為何請假未列席？卓稱，「可以算是一個任務」，鄭現在率談判團隊在與美方進行最關鍵的實體性磋商，並表示「你明天（指十月一日）就會看到她了」。

台灣暫行對等關稅稅率百分之廿上路已兩個月，行政院對外表示，台美技術性磋商已經結束，只待美方安排總結性會議；我將爭取關稅再調降、不疊加處理，並與攸關晶片關稅的二三二條款一併協商。