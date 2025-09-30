卓榮泰證實 鄭麗君與美方正進行關稅關鍵磋商

美國對等關稅尚未定案，台灣暫時性稅率20%+N，上路近2個月。近日，美國商務部長盧特尼克重申，將與台灣達成貿易協議。對此，行政院長卓榮泰30日證實，行政院副院長鄭麗君赴美正在進行第五輪實體磋商，預計明天（10月1日）會回台灣。

卓榮泰率同行政院相關部會首長，今赴立法院出席施政報告並備質詢。

卓榮泰進行施政報告時表示，近年來，國際局勢動盪，美國關稅政策轉變、地緣政治風險升高，以及能源價格波動等，使全球經濟面臨不穩定狀態，政府依舊步步為營，化危機為轉機。

卓榮泰指出，今年上半年經濟成長率為6.75%，商品出口2,833億美元，年增25.9%，全年出口預估可達5,892億美元，再創歷史新高。

卓榮泰提及，美國實施新關稅，恐對我國出口、產值造成影響，惟我國新興科技產品市場需求強勁，預估2025年全年經濟成長率上調至4.45%，GDP規模突破27兆元，展現台灣經濟的穩健與韌性。

卓榮泰說，自今年4月美國對各國啟動對等關稅，台灣積極與美方進行談判，目前尚未完成總結會議，仍持續磋商中。我方秉持「維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全」等四原則，尋求更好、更合理的對等關稅稅率，並爭取232條款關稅優惠待遇，以維護我國產業競爭力。

卓榮泰表示，針對關稅衝擊，政府已提出各項產業支持方案，就支持產業、安定就業、照顧民生及強化韌性四方向，也在韌性特別條例、特別預算，祈求立法院快速、全力支持，達到立足台灣、布局全球，行銷全世界的經濟日不落國的想法。

民進黨立委鍾佳濱質詢時提到，卓榮泰上台報告時，他注意到卓旁邊的空位，似乎副院長鄭麗君請假，大家很好奇，副院長到哪去了？卓榮泰回應，明天就會看到她了。

鍾佳濱追問，方便透露鄭麗君在執行什麼重要任務嗎？卓榮泰坦言，也可以算是一個任務，長期以來，鄭麗君率領行政院的談判團隊，跟美方進行直接溝通，已經好幾次，現在也正在進行最關鍵的實體性磋商。