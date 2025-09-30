聽新聞
美提台美晶片「五五分」…民眾黨團：無法認同 勿簽喪權辱國協議

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立院黨團今天舉辦「審計長投票意向說明」記者會，民眾黨主席黃國昌（中）與黨籍立委一字排開，對審計長陳瑞敏同意權投票表達黨團決議一致投下贊成票，支持審計長陳瑞敏續任。記者許正宏／攝影
民眾黨立院黨團今天舉辦「審計長投票意向說明」記者會，民眾黨主席黃國昌（中）與黨籍立委一字排開，對審計長陳瑞敏同意權投票表達黨團決議一致投下贊成票，支持審計長陳瑞敏續任。記者許正宏／攝影

美國商務部長盧特尼克提出台積電晶片台灣、美國製造「五五分」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，行政院副院長鄭麗君赴美談判，民眾黨團願意給予支持跟後盾，但是千萬不要簽下喪權辱國的協議，半導體是我國的重要資產跟談判籌碼，「對於美方的片面要求，我們當然無法認同。」

盧特尼克28日接受美國媒體專訪，拋出台美晶片製造「五五分」的構想，直言美國本土晶片充足才能保護台灣，希望將美國晶片自產率提高到40%。民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時說，我國在過去幾十年以來，因為全體納稅人的支持作為後盾，再加上工程師日以繼夜燃燒生命，因此才得以打造出半導體供應鏈，這是台灣人民非常重要的資產。

黃國昌也說，半導體產業是重要談判籌碼，例如南非政府片面更動我國代表處地位，外交部就是以限制科技產品輸出作為手段，顯見半導體產業對於台灣來說有何重要性。

黃國昌指出，美國總統川普今年4月公布對等關稅，當時就有產業人士示警，川普政府要的不是對等關稅、零逆差，而是進一步要求台灣把半導體產業移到美國，等於是要掏空台灣科技業的根本，「對於美國片面要求，我們當然無法認同，更是沒有辦法同意。」

黃國昌強調，對於鄭麗君再度啟程赴美談判，民眾黨團願意給予最大的支持跟後盾，「但是我們也要提醒談判代表，千萬不要去美國簽下一紙不僅喪權辱國，而且犧牲台灣人民及長久利益發展的協議。」

民眾黨團副總召張啓楷表示，我國絕對不能同意晶片「五五分」，談判代表如果簽訂這種協議，「絕大多數國人都不會同意他們回到台灣」，因為這是喪權辱國的賣台行為，等於是把台灣的護國神山賣掉，更是把長期辛苦建立起來的半導體產業賣掉。

