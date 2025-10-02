聽新聞
0:00 / 0:00

回響／消除人行障礙 嘉市警方大執法

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市警方展現改善人行道秩序決心，交通隊長黃國欽（左）親自帶隊執法。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警方展現改善人行道秩序決心，交通隊長黃國欽（左）親自帶隊執法。記者李宗祐／翻攝

本報陽光行動直擊嘉義市區人行道不足、部分路段標線型人行道入夜後變成停車場亂象，嘉義市警局前晚起針對文化路噴水圓環以北路段，啟動「消除障礙大執法」，全面掃蕩違停車輛與占用行人道的行徑，局長陳明志說，執法會直到人行空間秩序改善為止。

不過，許多市民對執法沒有信心，頻喊「三分鐘熱度，沒用啦」、「維持不了1個月」、「嘉義市違停非常嚴重，根本抓不完」。也有市民為警察加油打氣，「只能說警察叔叔們加油啦」。

本報倡議打造宜人、安全的步行城市，採訪團隊實地體檢嘉義市區人行空間，市府在路幅有限的民權路畫設標線型人行道，但平時常有車輛、垃圾子車等物品占據，夜間更成了前去當地餐館用餐消費者的停車場，人行道美意蕩然無存。

市警局表示，前晚6至10時以勸導為主、取締為輔，針對民權路的民生北路至興中街段、文化路的秀泰影城至噴水圓環段，及中正路、光華路與興中街的路口，總計勸導違規停車43件、告發14件、道路障礙勸導2件。

陳明志說，行人專用道不容違規車輛占用或雜物堆置，為展現鐵腕執法決心，專案由交通隊長黃國欽率隊，採取「立即取締、強制排除」方式，絕不寬貸，務求還給市民乾淨通暢的步行空間。

地方臉書社群不少人留言「很棒，但別只驅離，請直接開單」、「嘉義市違停非常嚴重，根本抓不完」、「開單後繼續停」，多數表達支持執法。

有市民指出，許多商家占用人行道，也懷疑執法恐怕維持不久，「風頭過了就當沒看到了」；市警局表示，接到檢舉都有開單告發，將持續高強度稽查，直到人行道暢通。

延伸閱讀

詐騙樣態投資型占2成奪7成財損 嘉市警局長傳授抗詐孫子兵法

民憂3分鐘熱度！嘉市標線型人行道夜變停車場 警方除障大執法

高雄郵局前機車族狂竄！ 網驚人行道如螞蟻竄出

強力掃蕩人行道違規 嘉市警局長：直到改善為止

相關新聞

回響／消除人行障礙 嘉市警方大執法

本報陽光行動直擊嘉義市區人行道不足、部分路段標線型人行道入夜後變成停車場亂象，嘉義市警局前晚起針對文化路噴水圓環以北路段...

回響／台南、嘉市承諾優化、新增人行道

本報陽光行動直擊台南市、嘉義市人行道稀缺、騎樓未整平，將行人逼上車道等亂象，引發重視。南市府昨回應，將全面優化台南車站前...

步行城市／中央授權地方自治美意打折？ 專家點出困境

隨著氣候變遷的強降雨、太陽輻射高溫現況，遮簷已然成為當今都市設計、建築設計的一大重要元素，提供民眾舒適的行走環境。但專家...

步行城市／遮風避雨的騎樓為何逐漸消失？ 專家籲修法

騎樓在台灣不只遮風避雨，兼具人行道優點，還可發展成商業空間。然而，政策變化卻讓騎樓紋理斷掉、逐漸消失，專家認為面臨氣候變...

步行城市／韓國架傘幫民眾降溫 來台南實測驚見一現象

極端天氣影響，各國面臨熱浪、熱危害，氣候行動勢在必行。韓國近年推出降溫策略，不只架起大型遮陽傘為民眾降溫，濟州甚至將雙向...

步行城市／北中南三大捷運站外適合步行？ 這數據讓專家憂…

全台都市熱島效應持續升溫，本報與國立成功大學團隊合作，今年「立秋」7名記者與建築系特聘教授林子平率領的成大建築與氣候研究...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。