步行城市／愈曬走愈快！實測捷運站外大批行人「步伐」揭驚人數據

都市熱島效應加劇，步行環境之於每個城市更顯重要，本報與國立成功大學團隊合作，今年「立秋」和建築系特聘教授林子平率領的成大建築與氣候研究室在台北捷運忠孝新生站實測，發現在完全曝曬的路段，人們步行速度明顯加快，相較有遮蔭處，每分鐘步伐快了10步、相當於約7公尺。

8月6日聯合報與成大團隊實測忠孝新生站2處步行空間，作為有無遮蔭處的比較。4號出入口鄰近國立台北科技大學，臨新生南路的人行道兩側栽種大量植栽與高大喬木，行人走起來相當涼適，周圍商業區的2號出入口至主幹道新生南路途中則缺乏遮蔭或騎樓，烈日當頭，不少行人移動感到酷熱難耐。

當天10時許，一名年輕男子從2號出口走往新生南路，手上扇子搧個不停，甚至快步行走，只為趕快衝到下一個有陰影的樹蔭下或騎樓。採訪當下，記者與對方移動至建物陰影處，熱意明顯減輕。他直呼「只要在外面都很熱，尤其這個濕度，出來10秒就開始流汗」，市井小民都要在外頭走，遮蔭非常重要，希望北市府能再加強綠化。

也有長者出站後，頂著太太陽，加快腳步移動，一個轉彎進入騎樓，整個人行走速度明顯放慢。不少女性戴帽、穿外套遮陽，也有一出站就撐傘擋高溫，她們走在完全曝曬的人行道上，速度相較男性快上許多，「真的熱到會想馬上離開曝曬區域。」

此次實地觀察搭配成大的科學數據發現，4號出入口遮蔭處行人平均速度是每秒1.33公尺，但2號出入口曝曬處則是每秒1.46公尺，意即比起有樹蔭的地方，人們每分鐘步伐快10步、約7公尺。

團隊成員、成大建築學系博士生楊子毅分析，4號出入口遮蔭處的男性行走速度平均每秒1.36公尺、女性為每秒1.29公尺，在遮蔭區的體感和心理感受較佳，行走速度相對放緩；2號出入口曝曬處的男性速度每秒1.48公尺、女性則是每秒1.44公尺，男女皆受環境變化去調適行走速度。

楊子毅說，兩路段的男性速度都高於女性，主要與先天生理體格有關，男性的步伐通常大於女性；女性在曝曬環境下的加速幅度比男性更為明顯，推測女性對日曬的敏感度較高，因此在高溫下更傾向加快步伐。

成大建築系特聘教授林子平表示，北中南3個城市同步實測，在相似的天氣系統下，更能凸顯不同城市在因應氣候變遷作為上的差異與重要性。在學術層面，三地同時進行觀測也是一項具創新的研究嘗試。

林子平另提及台南市研究，今年成大建築系碩士林孜恩的論文「都市遮蔭與綠地之步行適宜性及降溫效益」，透過在台南火車站與成大附近的觀察與實驗，行人在遮蔭處的步行速度為每秒1.84公尺，約比曝曬處1.73公尺慢了6%，人行道遮蔭愈完善，行人的步行速度相對愈慢。