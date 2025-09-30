聽新聞
陽光行動／行人之死 換來玉井老街清道專案

聯合報／ 記者黃瑞典林伯驊鄭朝陽／專題報導

以芒果及冰品聞名的台南玉井老街，今年五月發生一對夫妻散步時遭車撞飛，老翁死亡、妻子重傷。警方調查，老街沒有人行道，路邊車輛違停是肇因之一，尤其芒果季人潮多，遊客常被迫走在車道，險象環生。

張姓夫妻每天傍晚都會攜手散步，五月廿日傍晚到了中華路，這裡是玉井老街區知名的芒果冰店街，因路邊違停，兩人被迫走在車道上，慘遭休旅車衝撞，夫死妻重傷。

玉井老街與許多老街一樣路幅狹窄，騎樓也無法通行，店家習慣在店前擺放盆栽等障礙物阻擋停車，讓行人只能走在馬路上與車爭道，時任玉井分局長劉柏陞以過去在桃園清除路霸的經驗，規畫玉井老街清道專案，獲區長顏振羽鼎力支持，攜手推動。

要改變老街居民、店家的觀念及習慣並不容易，六月廿二日起第一階段宣導期，警方聯合區公所及里長印製二千多份文宣，挨家挨戶提醒攤商、店家，不得在道路上擺放盆栽等雜物，以「讓出行走空間」為原則。

四天後，警方結合區公所及清潔隊聯合執行清道專案，由清潔車前導，清除違規占用人行道、車道的廣告物、交通錐等障礙物，部分原持觀望態度的店家，看到取締來真的，都乖乖配合。

本報採訪團隊七月廿二日直擊，路邊人行空間已清爽多了，但還是有死灰復燃狀況。警方強調，清道專案會持續執行，區長則在老街周邊找停車空間，消化遊客停車需求。

不過，老字號芒果冰店老闆說，由於店家多數是租的，要配合恐怕需要一段時間。

